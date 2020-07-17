La Liga'da şampiyon Real Madrid

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.

Ligin bitimine bir hafta kala sahasında oynadığı maçta Villarreal'i 2-1 yenen Real Madrid 34. lig şampiyonluğunu ilan etti.

Real Madrid'in gollerini Fransız futbolcu Karim Benzema Dk. 29 ve Dk. 77 (penaltıdan) atarken, Villarreal'in tek golünü 83. dakikada Vicente İborra kaydetti.

İkinci sırada kalan Barcelona ise sahasında Osasuna'ya 2-1 yenildi.

Osasuna 16. dakikada Jose Arnaiz ile 1-0 öne geçerken, Barcelona'nın beraberlik golü 62. dakikada Lionel Messi'den geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+4'de Roberto Torres ile golü bulan Osasuna sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala Real Madrid 86 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, Barcelona 79 puanla ikinci sırada yer aldı.

La Liga'nın 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarındaki şampiyonu Barcelona'nın üstünlüğüne son veren Real Madrid, son olarak 2017-2017 sezonunda lig kupasını kazanmıştı.

La Liga tarihinde 34. şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, müzesinde 26 lig kupası bulunan ezeli rakibi Barcelona ile arasındaki farkı da açtı.

Bu arada Sergio Ramos ve Marcelo, eflatun beyazlı formayla 22. kupalarını kazanarak Real Madrid kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcular olmayı sürdürdü.

Sergio Ramos ve Marcelo 5 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 4 İspanya Süper Kupası ve 2 Kral Kupası kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık üç ay ara verilen La Liga, 28. hafta maçlarıyla 11 Haziran'da başlamıştı.

Ligde 28. haftaya Real Madrid'in 2 puan önünde lider olarak giren Barcelona, bu avantajını koruyamamış ve liderliği 30. haftada Real Madrid'e kaptırmıştı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda tadilat yapan Real Madrid, Kovid-19 döneminde maçlarını kulüp tarihinde ilk kez A takım olarak Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynadı.

Real Madrid Kulübü, Kovid-19'dan dolayı taraftarlarından sokakta toplu kutlama yapmamalarını istedi.

Real Madrid lig şampiyonluğunu kutladı

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tadilattan dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde maçlarını, antrenman tesisleri içindeki Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynayan Real Madrid, Villarreal'i 2-1 yenerek ilan ettiği şampiyonluğunu boş tribünlerin önünde kutladı.

Tarihinde ilk defa A takım maçlarını oynadığı Alfredo Di Stefano Stadı'nda şampiyonluğunu kutlayan Real Madrid'de "şampiyonlar 34" yazılı tişört giyen futbolcular, hazırlanan standın önünde kupayı kaldırarak birbirlerini tebrik etti.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedina Zidane, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak her zaman ayrı ve özel ama La Liga şampiyonu olmak mükemmel bir şey. Çünkü İspanyol ligi çok zorlu, büyük bir mücadele gerektiriyor. Lig daha zorlu." dedi.

Futbolcularını kutlayan, büyük bir heyecan ve gurur duyduğunu ifade eden Zidane, "Profesyonel kariyerim açısından benim için bugün en iyi günlerden biri. Karantina döneminden sonra futbola geri dönüp kupayı kazanmak inanılmaz." şeklinde konuştu.

Cibeles Meydanı'nda kutlama olmadı

Bu arada Real Madrid Kulübünün çağrısı ve Madrid Belediyesinin önlemleriyle alışık olunan Real Madrid taraftarlarının Cibeles Meydanı'ndaki kupa kutlaması bu kez olmadı.

Meydanın çevresinde görevlendirilen 300 kadar polis memuru, çok az sayıda da olsa Cibeles'e yaklaşmaya çalışan taraftarların toplanmasını önledi.

Messi'den öz eleştiri çağrısı

Diğer yandan lig liderliğini 30'uncu haftada Real Madrid'e kaptıran ve bugün de sahasında Osasuna'ya 2-0 yenilen Barcelona'da morallerin oldukça bozuk olduğu gözlendi.

Barcelona takım kaptanı Lionel Messi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öz eleştiri yapmak zorundayız. Ama toplu bir öz eleştiri. Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız." dedi.

Messi, "Ligi bu şekilde sonlandırmak istemiyorduk ama yıl içinde olan her şeyin bunda payı var. Zayıf bir takımız. Maçlar arzulu ve baskılı futbolla kazanılıyor. Kaybetmememiz gereken çok puan kaybettik. İstikrarsızdık." değerlendirmesini yaptı.

Şampiyonlar Ligi son 16'lar rövanş maçıyla ilgili "Bu şekilde oynarsak Napoli'ye kaybederiz." diyen Messi, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelecek için çok kötü bir imaj bıraktık. Bu şekilde oynayarak hiçbir yere varamayız. Çok fazla şey değiştirmek gerekiyor. Biraz nefes alıp Şampiyonlar Ligi'ni düşünmeliyiz. Öz eleştiri yapmalıyız ve rakip iyi olduğu için kaybettiğimizi düşünmemeliyiz."