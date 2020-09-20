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La Liga'da Türk futbolcuların takımları kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2. hafta maçlarında Türk futbolcuların oynadığı takımlar galip geldi.
La Liga'da Türk futbolcuların takımları kazandı

Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, sahasında yaptığı maçta Valencia'yı 2-1 mağlup etti. Celta'nın gollerini İago Aspas (Dk. 13 ve Dk. 57) atarken, Valencia'nın tek golünü 46. dakikada Maxi Gomez kaydetti.

Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan Emre Mor, 70. dakikada yerini Brais Mendez'e bıraktı. Yedek başlayan Okay Yokuşlu ise 66. dakikada Denis Suarez'in yerine oyuna girdi. Okay, 90. dakikada sarı kart gördü.

La Liga'nın 1. haftasında Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma ertelendiğinden sezonun ilk maçına çıkan Getafe ise sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

Getafe'ye 55. dakikada galibiyet golünü atan Jaime Mata, 87. dakikada oyundan alınarak, yerine Enes Ünal girdi. Enes, yeni takımı Getafe ile ilk resmi maçına çıktı.

La Liga'nın diğer maçında ise Villarreal, Eibar'ı 2-1 yendi.

Öte yandan Barcelona, her sezon öncesinde oynadığı Joan Gamper Kupası'nda karşılaştığı Elche'yi 2. dakikada Antonio Griezmann'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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