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'Laf atma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Antalya'da kız arkadaşıyla ormanlık alana giden Hakan Ökten, tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.
'Laf atma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Kepezaltı Mahallesi, Hayvanat Bahçesi girişinde meydana geldi. Hakan Ökten ile Havva B., 42 CTB 54 plakalı hafif ticari araçla ormanlık alana gitti. İddiaya göre, burada kendilerine laf atan bir kişiyle Hakan Ökten arasında tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi üzerindeki tabancayı çıkartarak Hakan Ökten'e 2 el ateş etti. Hakan Ökten'i sırt kısmı ile göğüs altından yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Ökten'i yaralanması üzerine Havva B. ise hafif ticari aracı kullanarak ormanlık alandan çıkmaya çalıştı.

İLK MÜDAHALEYİ OTOMOBİLDEN İNENLER YAPTI

3232 sokak üzerinde yoldan geçen bir otomobile çarpmamak için ani fren yapan Havva B., araçtakilerden yardım istedi. Hafif ticari araçtan kendini dışarı atan Hakan Ökten'e ilk müdahaleyi otomobildekiler ve Antalya Ulaşım A.Ş Antray depolama merkezindeki görevliler yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KIYAFETİ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri hafif ticari araç üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri, hafif ticari aracı ormanlık alandan çıkartan Havva B.'yi ifadesini aldıktan sonra polis merkezine götürdü. Ökten'e ait araç içerisinde özel güvenlik görevlisi kıyafetiyle kurum yaka kartının olduğu görüldü.

'KADIN KAÇMAYA ÇALIŞIYORDU'

Olayı görerek yardım eden Halil Mert, "Arkadaşlarla yürüyüşe çıktık. Kadın bize yardım eder misiniz diye işaret etti. Biz yardım ederken kaçmaya çalıştı. Adam da yere inip yatmıştı. Bize 'vuruldu' dedi. Silah sesi duymadık. Arabanın olduğu yere geldik. 2 kurşun yarası vardı" dedi.

Polis ekipleri, Havva B.'nin verdiği eşkal doğrultusunda cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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