  • BIST 95.465
  • Altın 266,725
  • Dolar 5,7968
  • Euro 6,5984
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 29 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine açıklaması: Bir değişiklik olacak mı?
»

Laf attıkları kadınlar bakın kim çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, seyir halindeki otomobilin içinden yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Laf attıkları kadınlar bakın kim çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Darıca'ya bağlı Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir taciz olayı yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, sivil 2 kadın polis memuru, seyir halindeki otomobilde bulunanların sözlü tacizine uğradı. Polislerin durumu amirlerine bildirmesi üzerine aracın tespit edilip, içindekilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, otomobili aynı güzergahta durdurarak, içindeki G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNE ADLİ KONTROL

DHA'daki habere göre suçlarını kabul eden 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen G.A., A.S., B.A.K.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MHP'den kritik İstanbul analizi: Biz üstümüze düşeni yaptık25 Haziran 2019 Salı 11:14
  • Yine bir taciz vakası: Polis zanlıyı linçten zor kurtardı25 Haziran 2019 Salı 10:13
  • Yeni askerlik sisteminde büyük gün: Mecliste oylanacak25 Haziran 2019 Salı 10:05
  • Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü25 Haziran 2019 Salı 09:50
  • Tam 2 bin yıllık: Değeri 1 milyon 750 bin dolar25 Haziran 2019 Salı 09:44
  • Erdoğan: Demokrasi kazandı25 Haziran 2019 Salı 09:36
  • İngiliz F-35'leri Kıbrıs'ta harekete geçti25 Haziran 2019 Salı 09:32
  • Bakanlık duyurdu: TSK'dan Gara bölgesine hava harekatı25 Haziran 2019 Salı 09:22
  • Türkiye ve dünya gündemi - 25 Haziran 201925 Haziran 2019 Salı 09:21
  • Sıcak hava geliyor25 Haziran 2019 Salı 08:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti