'Lapseki kirazı' üreticileri hasat için gün sayıyor

Kendine has rengi ve aromasının yanında iriliği ve uzun raf ömrüyle ilgi gören Lapseki kirazı üreticileri, hasat öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Uzun raf ömrü, iriliği, tadı, rengi ve aromasıyla yaz meyveleri arasında en çok aranan ürünlerden "Lapseki kirazı", 10 gün sonra turfanda olarak satışa sunulacak.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki kiraz bahçelerinde hasat öncesi son hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, yüksek rekolte ve verim bekliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, AA muhabirine, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Lapseki kirazının 10 gün sonra tezgahlarda yerini alacağını söyledi.

Kirazın, ilçe üreticisinin şeftaliden sonra en fazla önem verdiği ürün olduğunu belirten Kaçan, şöyle konuştu:

"Turfanda ürün piyasaya çıkacak, üreticilerimizin ceplerine taze para girecek. İlçemiz kiraz üretiminde önde gelen bir yer. Kirazımızın birçoğu çeşitli ülkelere ihraç oluyor. İlçemiz genelinde 8 bin 500 dekar alanda 7 bin ila 10 bin ton üretim yapılıyor. Bu miktar yıllara göre değişiyor. Bölgesel koşullara göre, üretilen kirazın 4 bin ton civarı İngiltere, Almanya, Ukrayna ve Rusya'ya ihraç ediliyor."

"Bir dalda bir kova kiraz var"

Lapseki'de 40 yıldır meyve üreticiliği yapan Muammer Çoban da kirazları toplayıp tezgaha koyacakları gün için sabırsızlandıklarını söyledi.

Yetiştirdikleri kirazları İstanbul piyasasına ve ihracatçı firmalara verdiklerini bildiren Çoban, "İznik karası adını verdiğimiz kirazın piyasaya çıkmasıyla biz de para kazanacağız. Devamında da ihracata verilen Ziraat 900 adıyla bilinen kirazımız çıkacak." ifadelerini kullandı.

Çoban, geçen yıl 15 ton kiraz hasat ettiği bahçelerinden bu yıl 25 ton ürün beklediğini dile getirdi.

Ağaçlardaki doluluğun yüksek verimin habercisi olduğuna dikkati çeken Çoban, şunları kaydetti:

"Bu yıl koronavirüs nedeniyle bazı sektörlerde sıkıntı var ama Allah bize bereket verdi çok şükür. Bir dalda bir kova kiraz var. Bir kova kiraz ortalama 15 kilogram gelir, Allah bereket versin. Bir de fiyatlar güzel olursa çok daha iyi olur. Geçtiğimiz yıl fiyatlar oldukça iyiydi; 7 liradan 10 liraya kadar kiraz sattık. İyi ürün iyi para getirir her zaman."