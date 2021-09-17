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Lapseki'de konteyner taşıyan vinç, plaka tanımlama sistemine çarptı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde konteyner taşıyan bir kamyona monteli vinç, plaka tanımlama sistemine takılarak, zarar verdi.
Lapseki'de konteyner taşıyan vinç, plaka tanımlama sistemine çarptı

Lapseki ilçesine seyir halinde olan Ömer Toprak yönetimindeki 41 ACT 581 plakalı konteyner taşıyan kamyona monteli vinç, saat 18.00 sıralarında Şekerkaya mevkiinde altından geçtiği plaka tanımlama sistemi takıldı. Kazada can kaybı yaşanmazken, plaka tanımlama sistemi zarar gördü. Kamyon ise vincin plaka tanımlama sistemine takılmasıyla ön kısmı havaya kalktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerinde kamyona monteli vincin takıldığı plaka tanımlama sisteminden kurtarılması için çalışma başlatıldı. Polis, Çanakkale'den Lapseki'ye ve Lapseki'den Çanakkale'ye yolu tek yönlü olarak veriyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından yol çift yönlü olarak tekrar trafiğe açılacak.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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