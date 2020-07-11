Lapseki'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

Yangın, saat 15.08’de Lapseki ilçesinin Dereköy köyündeki ormanlık alanda çıktı. Dumanı ve alevi gören çevredekilerin ihbarı üzerine Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelip, saat 15.20'de müdahaleye başladı. 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 9 yardımcı takviye aracıyla 34 personelin gerçekleştirdiği çalışma sonucu yangın, 1 saatte knotrol altına alındı. Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü ve önlem olarak ekiplerin bekletildiği yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.