Lastiği patlayan işçi servisi bariyere çarptı: 6 yaralı

Bursa’da lastiği patlayan işçi servisinin kontrolden çıkarak bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Mudanya Kavşağı’nda meydana geldi. İşçileri taşıyan Ömer Faruk A.’nın kullandığı 16 S 2833 plakalı servis minibüsü, lastiği patlayınca sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç içinde bulunan 6 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı servis minibüsünün çekilmesiyle normale döndü.



