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Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü Doğan Aydın ve annesi Ubeş Aydın yaralandı, babası Hasan Aydın ise yaşamını yitirdi.
Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Beşyol köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Beşyol köyü yönüne giden Doğan Aydın yönetimindeki 02 AYY 778 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Doğan Aydın, babası Hasan Aydın ve annesi Ubeş Aydın yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitiridi. Aydın'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Yaralı Doğan Aydın ile annesi Ubeş Aydın'ın tedavileri ise devam ediyor.

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