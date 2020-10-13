  • BIST 1.175
  • Altın 488,383
  • Dolar 7,8913
  • Euro 9,3067
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
»

Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: Sürücü öldü, babası ağır yaralı"

Tokat'ta lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil, önünde giden traktörün römorkuna çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Örnek (25) öldü, babası Ahmet Örnek (64) ağır yaralandı.
Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: Sürücü öldü, babası ağır yaralı"

Kaza, saat 10.00 sıralarında Tokat- Turhal karayolu Gaziosmanpaşa Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Dursun Örnek yönetimindeki 60 ZC 889 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp aynı yöne giden Bedrettin Genç yönetimindeki 60 HJ 814 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Örnek ile babası Ahmet Örnek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursun Örnek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Örnek'in de durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı, 30 öğrenci karantinada13 Ekim 2020 Salı 13:36
  • Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi yakalandı13 Ekim 2020 Salı 13:13
  • Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı13 Ekim 2020 Salı 13:04
  • Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: Sürücü öldü, babası ağır yaralı"13 Ekim 2020 Salı 13:03
  • Sahte içkiden 2 günde 6 kişinin öldüğü Mersin'de polis denetimleri arttırıldı13 Ekim 2020 Salı 12:50
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı13 Ekim 2020 Salı 12:49
  • Ülke genelinde emniyet kemeri denetimi yapıldı13 Ekim 2020 Salı 12:48
  • Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz13 Ekim 2020 Salı 12:33
  • İstanbul'da ekmek satışı pandemi öncesi rakamlara yaklaştı13 Ekim 2020 Salı 12:30
  • Sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi13 Ekim 2020 Salı 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti