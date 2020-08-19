  • BIST 1.125
  • Altın 460,526
  • Dolar 7,2670
  • Euro 8,6383
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 31 °C
»

Lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

SAKARYA’nın Serdivan ilçesi, D-100 Karayolu'nda, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs, sağ arka lastiği patlayınca savrulup, yan yattı.
Lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Sakarya ile Kocaeli arasında yolcu taşımacılığı yapan 54 BA 604 plakalı minibüsün, D-100 Karayolu'nun Adapazarı istikametine seyir halindeyken, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi mevkisinde sol arka lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, savrularak yan yattı. Sürüklenen minibüs, yol kenarında park halinde bulunan 54 AAT 829, 41 K 1929 ve 54 E 4385 plakalı 3 araca çarptı.

Kazada, minibüsteki yolculardan Çiğdem Canbaz, camdan yola fırlayarak, hayatını kaybetti. İsa Güner (6), Zehra Bolca (44), Tamaşa Deli (46), Halis Tekgül (58), Emrah Doymaz (32), Sevtaş Okcan (51), Alaattin Deli (81) ve Serkan Er (24) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toyota Acil Yardım Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Adapazarı istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, yaralılardan Serkan Er, “Arka tarafta oturuyordum, lastik patladı. Sonra takla attık. Araçta 8 ila 10 kişi vardı” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Dönmez: Bizim kimsenin malında gözümüz yok19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:05
  • Tavşanlı'da 20 kişide koronavirüs tespit edildi, 1 mahalle karantinaya alındı19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:02
  • Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, kazada yaralandı19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:01
  • Samsun'da, koronavirüs izolasyonundaki aile düğüne gitmiş19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:08
  • Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:07
  • Vali Ekinci: Bingöl'de vaka sayısı 1 Haziran'dan sonra arttı19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:06
  • İnşaatın 6'ncı katından düşen kalıp ustası öldü19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:06
  • Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu inceledi19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:05
  • 9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü ceset buldu19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:04
  • İngiltere’de koronavirüs partisi termal kamerayla görüntülendi19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti