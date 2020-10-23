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Lastiği patlayan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

AYDIN’ın Germencik ilçesinde, sol arka lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlanan minibüsteki 5 yolcu yaralandı.
Lastiği patlayan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Alangüllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Efeler ilçesinden aldığı 5 yolcuyu Ortaklar Mahallesi’ne götüren Ahmet Küçük yönetimindeki 09 M 5065 plakalı yolcu minibüsünün, Alangüllü Mahallesi yakınlarına geldiğinde sol arka lastiği patladı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Ahmet Küçük yaralanmazken, yolcular Ramazan Can, Muhammet Mert, Dursun Küçük, Cüneyt Karabacak ve Pelin Karabacak yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK'

Yaralılardan Dursun Küçük, ''Efeler ilçesinde hastanede bir yakınımı ziyaretten dönüyorduk. Bir anda kaza oldu, yuvarlandık. Ne olduğunu anlayamadık'' dedi. Hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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