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Lastik değiştirirken kamyonet çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 

Bolu'da TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın patlayan lastiğini değiştiren 2 kişiye arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Lastik değiştirirken kamyonet çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden İsrafil Kenar'ın kullandığı 02 AAG 115 plakalı hafif ticari aracın sağ arka lastiği patladı. İsrafil Kenar ile araçta bulunan Ertuğrul Kenar patlayan lastiği değiştirmek için aşağı indi. Bu sırada Ayhan Kenas yönetimindeki 14 BE 933 plakalı meyve yüklü kamyonet, lastik değiştiren sırada İsrafil Kenar ile Ertuğrul Kenar'a çarptı.

Kazada İsrafil Kenar olay yerinde hayatını kaybetti, Ertuğrul Kenar ağır yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan Seçil Kenar da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrafil Kenar'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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