Lastik satışında talep yoğunlaştı

Yarın ticari araçlar için başlayacak olan kış lastiği takma zorunluğu uygulamasıyla ve üstüne vatandaşın koronavirüs salgını nedeniyle özel aracını tercih etmesi kış lastiğine talebi artırdı.

Yarından itibaren ticari araçlar için başlayacak olan kış lastiği takma zorunluğu uygulaması öncesi lastikçilerde yoğun mesai yaşanırken, koronavirüs vakalarının artmasıyla vatandaşın özel aracını daha çok kullanması kış lastiğine olan talebi artırdı. Öte yandan Başkent’te geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde hafif olarak görülen kar yağışı ve hali hazırda geceleri ayazın etkisiyle oluşan buzlanma vatandaşların kış lastiği alımında daha çok artışa neden oldu. İşin uzmanlarına göre ise hava sıcaklığı 7 derecenin altına indiğinde güvenli sürüş için kış lastiği kullanılmalı.

UYGULAMA YARIN BAŞLIYOR

1 Aralık 2020- 1 Nisan 2021 arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması yarın başlıyor. Buna göre trafiğe çıkan tüm ticari araçlar kış lastiğini takacak aksi takdirde denetimler esnasında takmayanlara cezalar kesilecek. Uygulama öncesi sanayi bölgelerindeki lastikçilerde yoğunluk yaşandı. Hatta koronavirüs önlemleri nedeniyle iş yerleri belirli saatlerden sonra kapatılırken yoğunluğun ve mağduriyetlerin yaşanamaması için nöbetçi lastikçi uygulaması devreye sokuldu.

7 DERECENİN ALTINDA KIŞ LASTİĞİ TAKILMALI

Uzmanlara göre özel araçlar için zorunlu bir uygulama olmasa da kışın yola kış lastiği olmadan çıkılmamalı. 7 derecenin altında yaz lastiğinin kauçuğunun sertleştiğini ve yol tutuşunun azaldığını belirten uzmanlar mutlaka yumuşak kauçukla ve vakumlu kış lastiklerinin kullanılması gerektiğini belirtiyor. Yine uzmanlar lastiğin yıprandığını fren mesafesinin azaldığından anlayabilir ve buna göre değişiklik yapabilirsiniz diyor.

SATIŞLARDAN MEMNUNUZ

Sanayide ise lastikçi esnafı bu yıl kış lastiği satışlarından memnun. Gazetemize konuşan lastikçi esnafları özel araç kullanımının koronavirüs nedeniyle artmasının lastik satışlarını da hareketlendirdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz yıllarda vatandaşlar zorunlu olmadıkça soğuk havalarda, kar kışta özel arabasıyla dışarıya çıkmazdı. Ancak bu sene durum farklı. Pek çok kişi salgın nedeniyle toplu taşıma araçlarına binmeyi tercih etmiyor ve özel aracını kullanıyor. Normalde kışın binmediğini için almadığı kış lastiğini şu an alması gerekiyor ve bu da doğal olarak talebe yansıyor. İşlerimizi ticari araçların zorunluğu hareketlendirdi bir de geçen hafta Ankara’nın farklı yerlerinde az da olsa kar yağışı görüldü. O da özel araçların daha çok gelmesini sağladı. İşlerimiz gayet iyi şu an memnunuz. Yoğunluğumuz 1-2 ay böyle devam eder ve ara sezona geçerek Nisan’a kadar yaz lastiği sezonunun açılmasını bekleriz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA