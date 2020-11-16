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Lastikçilerden 'kar yağmadan araçlara kış lastiği taktırın' önerisi

Kış mevsiminin çetin geçtiği Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle lastikçiler, kar yağmadan kış lastiklerinin taktırılması önerisinde bulundu.
Lastikçilerden 'kar yağmadan araçlara kış lastiği taktırın' önerisi

Lastikçiler, hem yollardaki gizli buzlanma hem de kar yağdığında lastikçilerde oluşacak yoğunluk nedeniyle sürücülerin, kent merkezlerine kar yağışını beklemeden araçlarına kışlık lastik taktırmalarını öneriyor.

Erzurum'da oto lastik ve rot balans ustalığı yapan İsrafil Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lastik değişimi için son günü beklemenin doğru olmadığını söyledi.

Bir süre önce kışlık lastik taktırma konusunda kısmen yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Dağ, "Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Erzurum'da vatandaşların yüzde 50'si kışlık lastiklerini değiştirmedi. Kar yağmasını beliyorlar ama bu çok yanlış. Hava sıcaklığı sıfırın altında düştüğünde yazlık lastikler kışlıklar ile değiştirilmeli. Yoksa soğuk hava nedeniyle yolarda buzlanma oluyor ve bu da kazalara sebebiyet verebiliyor." dedi.

Dağ, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerin sıkıntı yaşamaması için araçlarına erkenden kışlık lastik taktırmalarını önererek buzlanma meydana gelen yollarda kar lastiğinin fren ve emniyet açısından yazlık lastikten daha güvenli olduğunu aktardı.

Vatandaşların daha çok kışlık lastikleri kar yağdırdığına taktırdığını ancak bunun yanlış olduğunu dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarda kar yağmadan kış lastiği takıldığında lastiklerde yıpranma düşüncesi var. Erken takıldı diye lastik hemen yıpranmaz. Kar yağdığında aşırı yoğunluk oluyor ve yapılan iş de güzel olmuyor. Hatalı işler olabiliyor ve sürücüler lastikçilerde saatlerce sıra bekliyor. Dağlara ve bazı ilçelerde yüksek kesimlere kar yağdı, gece yollarda buzlanma var. Buzlanmadan dolayı yazlık lastiklerle yolculuk hem kendi hem de karşıdaki insanların can güvenliği için tehlikeli. Kar yağmadan gününde gelip kış lastiğini taktırmak lazım."

Dağ, kar lastiğinin yanında araçların kışlık yağ, antifiriz ve klima gibi bakımlarının da yaptırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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