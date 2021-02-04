Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1254, Meksika'da 1707, Arjantin'de 113, Kolombiya'da 301, Peru'da 184, Şili'de 17, Ekvador'da 34, Bolivya'da 58, Guatemala'da 27, Honduras'ta 24 kişi yaşamını yitirdi.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1254, Meksika'da 1707, Arjantin'de 113, Kolombiya'da 301, Peru'da 184, Şili'de 17, Ekvador'da 34, Bolivya'da 58, Guatemala'da 27, Honduras'ta 24 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1254 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 227 bin 563’e, 56 bin 2 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 339 bin 420’ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 807 bin 9 vaka ve 53 bin 704 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 236 bin 864’e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1707 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 161 bin 240’a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 450 bin 237’ye çıktı.

Bakanlık, doğrulanan toplam vaka sayısını 1 milyon 886 bin 245, tahmini vaka sayısını ise 2 milyon 82 bin 399 şeklinde açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 113 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 48 bin 539’a, 9 bin 196 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 952 bin 744’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 745 bin 208 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 301 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 54 bin 877’ye çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 25 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 125 bin 622’ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 988 bin 958’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 184 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 625 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 158 bin 337'ye, virüse bağlı can kaybı 41 bin 538'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 69 bin 129'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 18 bin 576’ya çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 610 artışla 736 bin 645'e, iyileşenlerin sayısı 694 bin 960'a ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 949’a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1111 artışla 252 bin 390'na, iyileşenlerin sayısı 209 bin 814'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 21 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 222 bin 447'ye, virüse bağlı can kaybı 10 bin 571'e, sağlığına kavuşanların sayısı 163 bin 338'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 artarak 5 bin 736'ya, vaka sayısı da 667 artışla 160 bin 966'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 146 bin 715 kişi de iyileşti.

Honduras

Honduras basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 24 artarak 3 bin 662'ye, vaka sayısı 1313 artışla 151 bin 103'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 61 bin 284 kişi iyileşti.