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Lavanta bahçelerinde yoğunluk yaşandı

Lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçeleri, hafta sonu çok sayıda ziyaretçi ağırladı.
Lavanta bahçelerinde yoğunluk yaşandı

Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerine, hafta sonu yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Son yıllarda artan yetiştirme alanlarıyla hem Isparta hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan lavanta, yoğun talep görüyor. 

Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerine gelerek hafta sonunu lavanta kokuları arasında geçirenler, mor renkli bahçelerde fotoğraf çekiyor, dondurmadan bala kadar birçok alanda lavantadan üretilen ürünlerin tadına bakıyor.

Tur acentalarının hafta sonu rotasına aldığı lavanta bahçeleri, ziyaretçilerine köy havasında eşsiz manzara imkanı da sunuyor.

Antalya'dan gelen Ayşen Bilgiç, lavanta bahçelerini uzun zamandan beri merak ettiğini ve bu sezon ailece görmeye geldiklerini söyledi.

Güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Bilgiç, "Mor renkler insana huzur veriyor. Köy tamamen mora bürünmüş. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik." dedi.  

"İnsanlar mutlu ve gülümsüyor"

Şanlıurfa'dan gelen Bahar Karakuş ise lavanta bahçelerini bu yaz tatil rotalarına aldıklarını belirterek, lavantaların çok güzel olduğunu kaydetti.

Uzun yolculuğun bu geziye değdiğini aktaran Karakuş, şöyle devam etti:

"Lavanta insana huzur veriyor. Burada vakit geçirmek ruhen iyi geldi. Burada oluşturulan fotoğraf konseptleri de gayet güzel olmuş. Bol bol fotoğraf çektik ve lavanta ürünleri hakkında bilgi aldık. Köy halkı da gayet sıcak ve samimi. Bu da bizim için önemliydi. Hafta sonu mor renkler arasında yoğun kalabalık çok güzel. İnsanlar mutlu ve gülümsüyor. Herkesin görmesi gereken yer. Turistlerin tatil rotasına alması gereken bir yer." 

Ziyaretçi Gamze Özgüven ise lavanta bahçeleriyle ilgili haberler gördüklerini ve merak ettikleri için Kuyucak köyüne geldiklerini belirtti.

Köyde ve mor renklerin içerisinde vakit geçirmenin oldukça keyifli olduğunu dile getiren Özgüven, "Gelip, görülmeli. Köy mora boyanmış. Bu zaman kaçırılmamalı." dedi.

Serkan Savcı ise gün boyu burada vakit geçirdiklerini ve manzaraya doyamadıklarını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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