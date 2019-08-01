  • BIST 102.039
  • Altın 252,044
  • Dolar 5,5740
  • Euro 6,1528
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
SON DAKİKABakan'dan memurlar için önemli zam açıklaması
»

Lavanta diyarı 'İdris köyü' turizme açılacak

Türkiye'nin ikinci büyük lavanta üretim merkezi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı İdris köyündeki yaklaşık 2 bin dekarlık lavanta tarlaları, doğal stüdyo görünümüyle turizme açılmaya hazırlanıyor.
Lavanta diyarı 'İdris köyü' turizme açılacak

Türkiye'nin ikinci büyük lavanta üretim merkezi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı İdris köyündeki yaklaşık 2 bin dekarlık doğal stüdyo görünümündeki lavanta tarlaları turizme açılacak.

Apa Yaylası'nda en yüksek rakımda yer alan köydeki ardıç ve çam ormanları arasında 10 yıldır ekimi yapılan lavantalar, ekonomik değeriyle ön plana çıkarken, bir yandan da fotoğraf tutkunların gözde mekanı haline geldi.

Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, AA muhabirine, köyde yaklaşık 2 bin dekarda üretilen lavantaların genellikle yaş ve kuru olarak satışının yapıldığını söyledi.

Lavanta tarlalarını turizme açmak için projeler hazırladıklarını dile getiren Coşkun, şöyle konuştu:

"Türkiye'de lavanta tarlalarını turizme açan çevre illerimizde güzel örnekler var. Dazkırı olarak biz de her yıl artan lavanta tarlalarımızla mevcut potansiyelimizi kullanarak İdris köyünü turizme açmak istiyoruz. 'Dazkırı özelinde ne yapabiliriz?' konusunda masamızda, lavanta yağı üretimi, kozmetik ürünler, yaş çiçek buketi ile kuru olarak keseler halinde kokulu süs eşyası gibi başlıklar var. Yine lavanta balı konusunda markalaşabiliriz."

Coşkun, mosmor lavanta tarlalarıyla İdris köyünün, fotoğraf tutkunlarına hitap edecek potansiyelde olduğunu vurguladı.

Lavanta tarlalarının fotoğraf sanatı açısından etkin kullanılabileceğine işaret eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda yeni evlenecek çiftlerimiz köyümüze gelerek nişan ve düğün gibi dış çekimlerini yaptırmaya başladı. Bu görsellikten yararlanmak isteyen başta Afyonkarahisar, Denizli olmak üzere Türkiye'nin her noktasından herkesi İdris köyüne bekliyoruz. Bu noktada, lavanta tarlalarındaki turizmi geliştirmek için önümüze çeşitli hedefler koyduk ve önemli bir aşamadayız. Adım adım bu hedeflerimizi turizm açısından gerçekleştirmeye çalışacağız."

"Foto safari yapacağız"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da ilçedeki lavanta tarlalarının ekoturizm açısından bulunmaz bir mekan olduğunu anlattı.

İdris köyündeki lavanta tarlalarının görenleri hayran bıraktığını dile getiren Tanır, şu ifadeleri kullandı:

"Afyonkarahisar'da turizmin çeşitlendirilmesi açısından köyde yaptığımız bazı çalışmalar var. Hazırladığımız turizm master planında, burada lavantayla beraber ekoturizmde de bir adım atacağız. Lavanta tarlaları için köyümüze dışarıdan misafirler gelmeye başladı. Temmuz ve ağustosta buraya gelenler sadece lavantayı görmeyecekler, yemyeşil doğayı da yaşayacaklar. İdris köyünü, doğaseverlerin keyif alabileceği bir mekan olarak değerlendiriyoruz. Bölge, kamp ve karavancılar için de çok uygun bir nokta. Yakın zamanda karavan turizmine açılabilecek bir yer olarak düşünüyorum. Ayrıca en önemlisi İdris köyü, foto safariler için cazibe alanı. Önümüzdeki günlerde burada bir foto safari yapacağız."

Muhtar Sami Şahin de "lavanta diyarı" olarak bilinen köylerinde bu ürünün ekildiği tarlaların her geçen gün arttığını söyledi.

Köylerinin turizme açılması için büyük çaba gösterdiklerini belirten Şahin, "Lavanta tarlalarımıza fotoğraf tutkunları gelmeye başladı. Evlenecek çiftler için dış çekimler yapılıyor. Kısmen de olsa turlar oluyor. Köy halkımız da misafirlerimize çok sıcak davranıyor." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1800'den bu yana kazılan kent: Assos01 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
  • Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı01 Ağustos 2019 Perşembe 11:26
  • Yarış atlarına Van Gölü'nde antrenman yaptırıyor01 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
  • Pamukkale'de hedef 5 milyon turist01 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
  • Mülteci Mevzuuna Dair01 Ağustos 2019 Perşembe 00:05
  • Sokak hayvanlarının ihtiyaçları01 Ağustos 2019 Perşembe 00:04
  • 'Mutlu şehir' Sinop'ta otelcilerin yüzde 90 doluluk sevinci31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:00
  • 1972 model kamyonu balık lokantasına dönüştürdü31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:00
  • Hastaların kurtulduğu 'taşlar' koleksiyon oldu31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33
  • 2 Ağustos 2019 Cuma Hutbesi - Diyanet İşleri Başkanlığı 2.08.201931 Temmuz 2019 Çarşamba 16:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti