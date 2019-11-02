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Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın sözde eski lideri Bağdadi'yi öldürmesine ilişkin açıklamalar yaptı.
Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

Rus "Rossiya 24" kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Lavrov, DEAŞ'ın eski lideri Bağdadi'nin ölümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ORDUMUZ İLAVE BİLGİLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

Bağdadi'nin ölümü konusunda ABD'den farklı bir değerlendirme yapan Lavrov, "Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu. Savunma Bakanlığımız Bağdadi hakkında bir açıklama yaptı. Bu konuda daha fazla bilgi istiyoruz. Ordumuz ilave bulgular üzerinde çalışıyor ve ABD'nin (Bağdadi'nin ölümüyle ilgili) söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor." ifadelerini kullandı.

"DOĞUMUNU SAĞLADIKLARI BİRİNİ ORTADAN KALDIRDILAR"

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra yaşananlara atıf yapan Lavrov, "DEAŞ, Irak'taki yasa dışı işgal, Irak devletinin çökmesi ve Amerikalıların hapishanelerdeki aşırılıkçıları serbest bırakmasının ardından yükseldi. Dolayısıyla Amerikalılar, doğumunu sağladıkları birini ortadan kaldırmış oldular, eğer gerçekten yaptılarsa." şeklinde konuştu.

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