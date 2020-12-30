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Lavrov, Hafter'in savaş çağrısına yanıt verdi: Tüm tarafları diyalog kurmaya teşvik etmek lazım

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Tüm tarafları diyalog kurmaya teşvik etmek ve savaş söylemine, özellikle de askeri eylemlere yeniden dönme çabalarını engellemek lazım" dedi.
Lavrov, Hafter'in savaş çağrısına yanıt verdi: Tüm tarafları diyalog kurmaya teşvik etmek lazım

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in savaş hazırlığı çağrısına ilişkin, askeri eylemlere yeniden dönme çabalarının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Lavrov ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in savaş hazırlığı çağrısını değerlendiren Lavrov, "Tüm tarafları diyalog kurmaya teşvik etmek ve savaş söylemine, özellikle de askeri eylemlere yeniden dönme çabalarını engellemek lazım." dedi.

Türkiye ve Rusya'nın Libya meselesinin çözümüyle ilgili başkent Moskova'da görüşmeler yaptığını hatırlatan Lavrov, "Bu konuda Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliği, Libya'da tarafların ve bu ülkenin komşularının Berlin Konferansı'na katılmalarını sağladı. Bu da Libya ile ilgili belgenin kabul edilmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki duruma değinen Lavrov, bu bölgelerde çatışma potansiyelinin olduğuna dikkati çekerek "Bu, Arap Baharı süreçlerinden yararlanmaya çalışan Batı'nın jeopolitik deneylerinin bir sonucudur." yorumunda bulundu.

Lavrov, Filistin meselesine ilişkin ise "Bu meselenin siyasi çözümünün başarısız olma riskleri var. Burada durum çok ciddi. Diğer durumlarda olduğu gibi, bu durumda da Filistinliler ve İsrailliler arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması için Birleşmiş Milletlerin liderlik rolüne ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"Tarafları, savaşı yeniden alevlendirme çabalarından kaçınılmaları konusunda uyarıyoruz"
Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala da Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başkent Trablus ve ülkenin tüm kentlerinin korunmasından sorumlu olduğunu belirterek "Tarafları, savaşı yeniden alevlendirme çabalarından kaçınılmaları konusunda uyarıyoruz." dedi.

Libya'da sivillerin korunması ve ateşkes sürecinin devam etmesinin önemine işaret eden Siyala, bundan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) de sorumlu olduğunu vurguladı.

Siyala, Mısır delegasyonunun Trablus'u ziyaret ettiğini anımsatarak "Bu ziyaret biraz geç gerçekleşti. Mısırlıların Libya'daki tüm taraflara aynı mesafede olmasını baştan beri istedik. Bu bağlamda, Libya meselesinin savaşla çözülmesini isteyenlerin, kendi pozisyonunu gözden geçirerek Libya tarafları arasında güvenin sağlanması ve ülkeden yabancı silahlı unsurların çıkarılması konusunda yardımcı olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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