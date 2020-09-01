  • BIST 1.073
  • Altın 470,457
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,8000
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 33 °C
»

Lavrov: İdlib'de hala çok iş var ama ilerlemelerin olduğunu görüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türkiye ile yürüttükleri çalışmaların ilerlediğini söyledi.
Lavrov: İdlib'de hala çok iş var ama ilerlemelerin olduğunu görüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde yaptığı konuşmada, güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaptıkları çalışmaları değerlendiren Lavrov, "İdlib'de hala çok iş var ama ilerlemelerin olduğunu görüyoruz ve en önemlisi orada kanlı olay yok." dedi.

İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ile Rusya birliklerince ortak devriyelerin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Lavrov, "Aşırılıkçıların direnmesiyle yolun devriyesi hızlı şekilde ilerlemiyor. Ancak her defasında birkaç kilometre eklendi. Devriye, son günlerde yolun tamamında gerçekleşti." yorumunda bulundu.

Lavrov, "Sonuçlar yüzde 100 olmasa da fena değil. Çalışmalar ilerliyor." ifadelerini kullandı.

"Belarus'ta aracılık hizmetine ihtiyaç yok"
Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşan siyasi karışıklığa da değinen Lavrov, Belarus halkına dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan sorunları kendi başına çözme fırsatının verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD, Kanada ve Ukrayna'nın Belarus'taki durumun çözülmesi konusunda bazı yaklaşımları dayatmaya çalıştığını savunan Lavrov, "Belarus Cumhurbaşkanı bu yaklaşımlara tepki gösteriyor. Herhangi bir aracılık hizmetine ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Litvanya'nın Belarus'taki duruma müdahale etmeye çalıştığını ileri süren Lavrov, "Durumu kötüleştirme girişimlerini görüyoruz. Bunu kimse gizlemiyor. Litvanya, talepler konusunda tüm nezaket sınırlarını aştı." yorumunda bulundu.

Lavrov, Litvanya'nın demokratik olmayan yöntemlerle eski Belarus Cumhurbaşkanı Adayı Svetlana Tikhanovskaya ile çalıştığını öne sürdü.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun anayasa reformunun gerçekleştirilmesi teklifinde bulunduğunu hatırlatan Lavrov, bunun sivil toplumla diyaloğu oluşturabileceğini savundu.

"AB, yaptırımlarla baskı kurma yolunu izliyor"
ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) yaptırım siyasetini de değerlendiren Lavrov, şunları kaydetti:

"ABD'yi takip eden AB, yaptırımlarla baskı kurma yolunu daha fazla izliyor. AB, cezai amaçla siber alanına müdahale edilmesi konusunda yaptırımlarla ilgili mekanizmaların oluşturulmasını kararlaştırdı. Tek taraflı yaptırımlar gibi, bu yaptırımlar da uluslararası hukuk açısından yasal değil."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gündemdeki ada Meis01 Eylül 2020 Salı 14:04
  • Kapalı alan fuarları Kovid-19 tedbirleriyle bugünden itibaren düzenlenebilecek01 Eylül 2020 Salı 13:31
  • Yakalanan DEAŞ'ın sözde emiri sansasyonel eylemleri koordine ediyordu01 Eylül 2020 Salı 13:30
  • Selden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere acil destek01 Eylül 2020 Salı 13:28
  • Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan bölümleri 4 Eylül'de açılacak01 Eylül 2020 Salı 12:55
  • Suriye'de Türk askerine teslim olan bir terörist daha Iğdır'a getirildi01 Eylül 2020 Salı 12:50
  • FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı01 Eylül 2020 Salı 12:49
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çok net konuştu: Kaybeden Yunanistan olur01 Eylül 2020 Salı 12:37
  • Avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü01 Eylül 2020 Salı 12:34
  • Formula 1 İstanbul yarışı seyircili olacak!01 Eylül 2020 Salı 12:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti