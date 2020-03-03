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Lavrov resmen iftira attı: Anlaşmalar hayata geçirilmiyor

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerinin şehit edilmesiyle artan gerilimde yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Moskova yönetiminden 3 farklı kişiden Türkiye'ye yönelik açıklamalar geldi.
Lavrov resmen iftira attı: Anlaşmalar hayata geçirilmiyor

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya, İdlib'de Türkiye ile direkt çatışma riskini en aza indirgemeyi umuyor. İki ülkenin orduları sürekli iletişim halinde" denildi.

Açıklamada ayrıca Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla yapılacak bir üçlü zirvenin tartışıldığı belirtildi.

"ANLAŞMALARA UYULMUYOR" İFTİRASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’deki sorunlarının çözümünün Rusya ile Türkiye liderleri arasında varılan anlaşmaların yerine getirilmesi ile mümkün olduğunu ifade etti. Basın toplantısında konuşan Lavrov, "Terörle mücadeleyi keserek göçmen sorununu çözmeye yardım edemeyiz. Sorunların çözümü Rusya ile Türkiye liderleri arasında Eylül 2018'de İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine yönelik varılan anlaşmaların uygulanmasıyla mümkün" dedi. "Ne yazık ki bu anlaşmalar hayata geçirilmiyor" diyen Lavrov, açıklamasına "Putin ve Erdoğan arasında bu hafta gerçekleştirilecek görüşmenin durumu değiştirmesini ve üzerinde çabaladığımız şeyin gerçekleşmesi yönünde ilerleme kaydetmemizi sağlamasını umuyorum" sözleriyle devam etti.

İKİNCİ İFTİRA: MÜLTECİ KONUSUNDA YALAN SÖYLENİYOR

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye ve Batılı ülkelerin Rusya ve Suriye yönetimine yönelttiği İdlib'de milyonlarca kişilik sığınmacı akımı oluştuğuna dair eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Basın toplantısı düzenleyen Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, "Türkiye, Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından Suriye ve Rusya yönetimlerine yöneltilen, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun kötüleşmesi sonucu milyonlarca kişilik sığınmacı akımı oluştuğuna ve insani kriz yaşandığına dair çok sayıdaki açıklama ve eleştiriler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

KAYNAK: SPUTNİK
 

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