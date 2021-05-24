Lavrov: Toprak bütünlüğümüze bir kasıttır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’yı Kırım konusunda cesaretlendirmeyi, Rusya’nın toprak bütünlüğüne kastetmek ile eşdeğer gördüklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’da yayınlanan Argumentı i Faktı gazetesine demecinde, “Ukrayna ilişkilerine gelince, Türk meslektaşlarımıza, durumu itinalı bir biçimde analiz etmelerini, Ukrayna’nın militarist düşüncelerini desteklemeyi bırakmalarını her düzeyde tavsiye ediyoruz” dedi.

"AÇIK BİR BİÇİMDE İLETİYORUZ"

Lavrov, “Ukrayna’nın Kırım konusundaki agresif girişimlerini cesaretlendirmenin, Rusya’nın toprak bütünlüğüne kastetmek ile eşdeğer olduğu görüşümüzü Türk meslektaşlarımıza son derece açık bir biçimde iletiyoruz” diye ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, bununla ilgili olarak, Türkiye’nin, Rusya’nın ‘meşru endişelerini dikkate alarak izlediği çizgiyi değiştireceğini’ umduklarını da belirtti.