  • BIST 114.487
  • Altın 289,383
  • Dolar 5,9441
  • Euro 6,6560
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

LeBron James NBA tarihine geçti

LeBron James, takımı Lakers'ın Mavericks'i 108-95 yendiği karşılaşmada sergilediği performansla NBA tarihinde 9'ar bin asist ve ribaundu geçen ilk basketbolcu oldu.
LeBron James NBA tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldızı LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Dallas Mavericks'i 108-95 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Lakers'ın sahasında Mavericks'i 108-95 yendiği mücadelede 13 sayı, 13 asist, 6 ribauntla oynayan LeBron James, NBA'de 9 bin asist barajını geçen 9. basketbolcu oldu. Bu alanda James'in önünde John Stockton (15 bin 806), Jason Kidd (12 bin 91), Steve Nash (10 bin 335), Mark Jackson (10 bin 334), Magic Johnson (10 bin 141), Oscar Robertson (9 bin 887), Chris Paul (9 bin 389) ve Isiah Thomas (9 bin 61) yer aldı.

Kariyeri boyunca 9 bin 120 ribaunt alan ve Mavericks maçıyla 9 bin 9 asiste ulaşan James, NBA tarihinde 9'ar bin asist ve ribaundu geçen ilk oyuncu olma unvanına erişti.

Sezonun 26. maçını kazanan Lakers'ta Anthony Davis 23, Kentavious Caldwell-Pope 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Mavericks'te Luka Doncic'in 19, Delon Wright'ın 14 sayısı sezonun 11. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 97-98

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 117-104

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 127-112

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 120-115

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 108-95

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cimbom çok farklı29 Aralık 2019 Pazar 08:59
  • Beşiktaş zorlanmadı28 Aralık 2019 Cumartesi 07:29
  • Galatasaray'a gidiyorum27 Aralık 2019 Cuma 11:39
  • Bursaspor'da destek gecesi iptal edildi27 Aralık 2019 Cuma 09:22
  • Süper Lig'de sürpriz ayrılık26 Aralık 2019 Perşembe 12:56
  • Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor26 Aralık 2019 Perşembe 09:36
  • Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı25 Aralık 2019 Çarşamba 11:54
  • Mario Mandzukic Katar'a transfer oldu25 Aralık 2019 Çarşamba 10:17
  • Fatih Terim'den 'Zorlu' göndermesi25 Aralık 2019 Çarşamba 09:41
  • Avcı ile devam24 Aralık 2019 Salı 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti