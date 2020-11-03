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Leicester City, Cengiz Ünder'in asist yaptığı maçta Leeds United'ı 4 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta maçında Leicester City, deplasmanda Leeds United'ı 4-1 mağlup etti.
Leicester City, Cengiz Ünder'in asist yaptığı maçta Leeds United'ı 4 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta maçında Leicester City, deplasmanda Leeds United'ı 4-1 mağlup etti.

Ellan Road Stadı'nda Leeds United'a konuk olan Leicester City, 2. dakikada Harvey Barnes ve 21. dakikada Youri Tilemens'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Leeds United, 48. dakikada Stuart Dallas'tan bulduğu golle farkı bire indirdi:1-2

Leicester City, 76. dakikada Jamie Vardy ve 90+1. dakikada Tilemens'in penaltıdan attığı gollerle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla tamamlandı:1-4

Konuk ekip Leicester City'de maçın 70. dakikasında oyuna giren milli oyuncu Cengiz Ünder, takımının 3. golünün asistini yaptı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise sakatlığı nedeniyle takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Ligdeki 5. galibiyetini alan Leicester City 15 puanla 2. sıraya yükselirken, Leeds United ise 10 puanla 12. sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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