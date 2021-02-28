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Leipzig, Sörloth’un uzatmalarda attığı golle kazandı

Bundesliga'da Leipzig, Borussia Mönchengladbach’ı Sörloth’un uzatmalarda attığı golle 3-2 yendi.
Leipzig, Sörloth’un uzatmalarda attığı golle kazandı

Leipzig, Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 23. haftasında Red Bull Arena’da Borussia Mönchengladbach’ı konuk etti.

Borussia Mönchengladbach, 6. dakikada penaltıdan Jonas Hofmann ve 19. dakikada Marcus Thuram’ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha üstün performans sergileyen Leipzig, 57. dakikada Christopher Nkunku ve 66. dakikada Yussuf Poulsen’in topu filelere göndermesiyle skoru 2-2’ye getirdi.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Alexander Sörloth ile bir gol daha bulan Leipzig, müsabakan 3-2 galip ayrıldı.

Leipzig ligde üst üste beşinci galibiyetini alarak puanını 50’ye çıkardı ve lider Bayer Münih’in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Borussia Mönchengladbach ise 33 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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