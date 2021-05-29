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Lenfoma hastası Nigar, ilik nakli için asker ağabeyini bekliyor

LENFOMA tedavisi için Türkiye'ye gelen lise öğrencisi Azerbaycanlı Nigar Aliyeva (18), ilik nakli için donör olacak asker ağabeyi Orhan Aliyev'in (20) Nahcıvan’dan yanına gelebilmesi için izin çıkmasını bekliyor.
Lenfoma hastası Nigar, ilik nakli için asker ağabeyini bekliyor

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaşayan lise öğrencisi Nigar Aliyeva’nın lenfoma ile mücadelesi, 2020 yılının aralık ayında başındaki şişliği fark etmesiyle başladı. Gittiği hastanede şişliğin soğuk algınlığı nedeniyle oluştuğunu söyleyen doktorlar, genç kıza antibiyotik tedavisi verdi. Bir süre sonra boynunda da şişlikler fark eden Aliyeva, yeniden hastaneye başvurdu. Bu kez onkolojiye yönlendirilen Nigar’a biyopsi yapıldı. Yapılan ileri tetkiklerde, Nigar’ın hastalığının, 'Anaplastik Lenfoma' olduğu ortaya çıktı.

Bu süreçte sol göğsünde yaralar oluşan genç kız ve annesi İrade Guliyeva (38), bir yakınlarının önerisiyle 1 Nisan’da Ankara’ya geldi. 5 Nisan’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran Aliyeva, kemoterapi tedavisi almaya başladı. Doktorların ilik nakli olması gerektiğini söylediği Nigar’a, ağabeyinin donör olabileceği anlatıldı. Ağabeyinin ilik nakli için yüzde 70-80 uyumlu olabileceği değerlendirilen Nigar, Nahçıvan’da asker olan Orhan Aliyev’in Türkiye’ye gelebilmesi için hazırlıklara başladı.

'VAKIF TÜM TEDAVİ MASRAFLARIMI KARŞILIYOR'

Babası Reşat Aliyev’i henüz 6 yaşındayken trafik kazası nedeniyle kaybettiğini, annesinin kuaför olduğunu belirten Nigar Aliyeva, Türkiye’ye geldiklerinde nereye gideceklerini, nasıl tedavi olacağını ve sonucun ne olacağını bilmediklerini söyledi. Doktorların ilik nakli yapılması gerektiğini söylediklerinde çok fazla paraya ihtiyaçları olduğunu anladıklarını kaydeden Aliyeva, tedaviye güçleri yetmeyince Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uluslararası Hasta Koordinatörlüğü’nde temsilci ve danışman olan Ramile İbrahimova’nın, kendilerini bir yardım vakfına yönlendirdiğini anlattı.

Tedavi masraflarının ABD’nin New York şehrinde kendisi de kanser hastalığını yenen Azerbaycanlı 12 yaşındaki İlana Koenig’in kurduğu Koenig Childhood Cancer Foundation adlı vakıf tarafından karşılandığını anlatan Nigar, İlana’nın başlattığı yardım kampanyası sayesinde tedavisinin sürdüğünü söyledi. Nigar, “12 yaşındaki İlana’nın kurucusu olduğu bu vakıf, bana yardım etti. Allah razı olsun. İlana bizim meleğimiz. Onun sayesinde tedavi oluyorum" diye konuştu.

'ASKERLİĞİ BİTTİ AMA BIRAKMIYORLAR'

İlik nakli için kendisine donör olabilecek ağabeyi Orhan Aliyev'in asker olduğunu söyleyen Nigar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ağabeyimin askerliği bitti ama savaş nedeniyle şu an Nahçıvan’da askerliğe devam ediyor. Benim hastalığımdan haberi yok. Annem anemi hastası, ağabeyim annemin Türkiye’de tedavi gördüğünü, benim de onun yanında kaldığımı düşünüyor. Ben ağabeyime hastalığımı hiç söylemedim, çünkü çok hassastır. İlik naklim 2 ya da 2,5 ay sonra gerçekleşecek. Bundan önce donörümün bulunması gerekiyor. Ağabeyimin iliği bana uyabilir. Eğer uymazsa başka bir donör bulunması lazım. Bu uzun bir süreç. Ağabeyimin iliğinin uyup uymadığının anlaşılması için onun buraya gelmesi gerekiyor. Ama asker olduğu için izin alınması gerekiyor. Buraya gelebilmesi için evrakları hazırlayıp gerekli başvuruyu yapacağız."

'YAŞAMAK GÜZEL ŞEY'

Babasını kaybettikten sonra annesi ve ağabeyi ile 3 kişilik bir aile olduklarını söyleyen Nigar Aliyeva, “Başka hiç kimseye muhtaç olmadan, biz sımsıkı birbirimize kenetlendik. Her şeye şükrederek yaşadık. Yaşamak güzel şey" dedi.

Gülmeyi çok sevdiğini belirten Aliyeva, “Hastalığımdan kurtulup gülümsemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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