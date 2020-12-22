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Leyla Güven ve 2 HDP'li vekil gözaltına alındı

Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Leyla Güven ve 2 HDP'li vekil gözaltına alındı

Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapse mahkum edilen ve saklandığı HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde dün gece gözaltına alınan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven, işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. 

9'uncu Ağır Ceza Mahkemesine getirilen Güven'e, hakkında verilen karar okundu. Güven daha sonra cezaevine konuldu.

Güven'i evinde saklayan milletvekili hakkında soruşturma
Bu arada Güven'i evinde saklayan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında TCK'nin 283. maddesindeki "Suçluyu kayırma" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Söz konusu madde, suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimselere altı aydan beş yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 2 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Güven, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı bir başka davada ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti. Karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda, 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunmuştu. Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Leyla Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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