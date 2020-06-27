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Leylekler 'Saygılı'nın simgesi oldu

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyü, 20 yıldır leyleklere ev sahipliği yapması dolayısıyla "leylekli köy" olarak anılıyor.
Leylekler 'Saygılı'nın simgesi oldu

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyü, 20 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 60 haneli, 250 nüfusu bulunan Saygılı köyüne her yıl ilkbahar aylarında gelen leylekler, köy halkı tarafından "Bizim hacı baba leylekleri geldi" sözleriyle sevinçle karşılanıyor.

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Köydeki elektrik ve telefon direklerine yuva yapan leylekler, sonbahar aylarında havaların soğumasıyla bölgeden ayrılıyor.

Köy muhtarı Mehmet Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin göçmen kuşların uğrak yeri olduğunu söyledi.

Özellikle leyleklerin her ilkbaharda köylerine gelip yuva yaptığını belirten Çavuş, bundan dolayı "Leylekli köy" olarak anıldıklarını dile getirdi.

Köyde 20 yıldır leyleklerle yaşadıklarını vurgulayan Çavuş, şunları söyledi:

"Leylekleri kimse rahatsız etmiyor, halkımız hayvanlara saygılıdır. Yaklaşık 15 leylek yuvamız var. Memnunuz. Burada fare ve yılan gibi zararlı hayvanları leylekler yiyor, faydası var yani bize. O yönden biz de koruyoruz, kolluyoruz. Rahatsız etmiyoruz, bazen yem veriyoruz. Sıcak memleketlerden geldikleri için leylekleri genelde 'hacı baba' olarak anarız. Köyümüzde her hanenin yakınında bir leylek olduğu için birbirimize müjde veriyoruz, 'Bizim leylek geldi, sizin leylek geldi' diye. Buraya geliyor, yavrularını büyütüp gidiyorlar. Leylekler bizim maskotumuz haline geldi. Böyle bir köyümüz olduğu için çok sevinçliyiz."

Leyleklerin yuva yaptığı direklere dokunulmuyor
Köy sakinlerinden Hacı Mehmet Çavuş ise leyleklerin direklere yuva yaptığını söyledi.

Leyleklerin gelmesinin kendilerini sevindirdiğini vurgulayan Çavuş, "Köyümüzde leyleklere zarar getirecek hiçbir sıkıntı olmuyor vatandaşımızdan. Koruyoruz da. Köyümüze bu hayvanların yuva yapmasından memnunuz. Bizi rahatsız etmiyorlar, biz de onları rahatsız etmiyoruz." dedi.

Çavuş, elektrik ve telefon firmalarının zamanla değiştirilmesi gereken direkleri değiştirdiğini ancak köyün maskotu haline gelen leyleklerin yuva yaptığı direklere onları rahatsız etmemek için dokunmadıklarını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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