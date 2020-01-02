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Lezzet kuzinede

Kış mevsimi ile birlikte kurulan sobaların kuzinelerinde pişirilen patates, kestane ve ayva gibi lezzetler ağızları tatlandırıyor. Nostalji yaşamak isteyenler sobalı evlere misafir olmayı tercih ediyor.  
Lezzet kuzinede

Kış mevsiminde eskiden oldukça yaygın olarak kullanılan soba, bugün yerini doğal gaza ve çeşitli ısınma araçlarına bıraktı. Ancak doğal gaz bulunmayan ev ve iş yerlerinde sobalar hala ısınma aracı olarak kullanılıyor. Bir dönem evlerin vazgeçilmezi olan sobalar, özellikle son yıllarda nostalji yaşamak isteyenlerin tercihi oluyor. 

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SOHBETLERİ TATLANDIRIYOR

Kuzineli sobalar en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Hem nostalji yaşamak hem de ağzını tatlandırmak isteyen vatandaşlar, sobanın kuzinesinde patates, kestane ve ayva gibi yiyecekler yaparak soğuk gecelerde kuzinede pişen lezzetlerin tadını çıkarıyor.  Kuzinede pişen yiyeceklerle sohbetler daha da renkleniyor.  

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ARTIK FARKLILIK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Eksi dereceye varan soğuk gecelerde yakılan sobaların kuzinelerinde pişen lezzetlere artık farklılık olarak bakılıyor. İnsanlar, soğuk gecelerde sobalı evlere gitmeyi tercih ederek, sohbetlerini tatlandırmayı tercih ediyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

 

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