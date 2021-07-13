Lezzetli festival

Mamak Belediyesi tarafından bu yıl 7.’sı düzenlenen “Geleneksel Kutludüğün Festivali” vatandaşların akınına uğradı.

Kutludüğün Mahallesi Akkaya Mesire Alanı’nda gerçekleşen festivale Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurulan stantlarda sabahın erken saatlerinden itibaren yaklaşık elli Kutludüğünlü kadın tarafından hazırlanan 5 bin 5 yüz gözleme ve ayran festivale katılan vatandaşlara ücretsiz ikram edildi. Gözleme yapılan stantları gezen protokol üyeleri, kendi elleriyle hamur açtı, gözleme pişirdi.





Festivalde evlendiler

Mamak Belediyesi Halk Oyunları Seğmen Ekibi’nin oyunlarıyla başlayan konser, halat çekme, çuval yarışı gibi eğlenceli oyunlarla devam etti. Program sanatçı Mustafa Taş’ın verdiği konserle sona erdi.

Gelenekleri yaşatmak önemli

Festivalin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Ankara Milletvekili Ceylan, binlerce yıllık geleneklerin geleceğe aktarılmasının önemli olduğunu kaydederek düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Köse’ye teşekkür etti. Mamak’ın kültürel manada zenginliklerinin ve geleneklerinin yaşatılacağını kaydeden Mamak Kaymakamı Sırmalı da “Geleneklerimizi yaşatmak, geçmişten geleceğe kültürel değerlerimizi aktarmak çok güzel. Bizler geleneklerimizi yaşatabilirsek, yeni nesillere öğretebilirsek kendimizi başarılı sayarız” dedi.

Değerlerimiz unutulmasın

Gelenek ve göreneklerin bir değer olduğunu ve değerlerin unutulmaması için şenlikleri ve festivalleri yaşatacaklarını kaydeden Başkan Köse, “Festivaller, o şehrin sahip olduğu kültür sanat varlığının, turizm potansiyelinin adeta bir aynasıdır. Aynı zamanda kültürel ve sosyal yaşamımıza değer katar. Halkı birbirine bağlayarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirir. Geleneklerimizi yaşatacağız” dedi.



