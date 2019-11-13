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Lezzetli ve sağlık doğal tavuk fiyatı market tavuğunun 4 katı

Son dönemde “doğal ürünler”e rağbetin arttığı gözlenirken, vatandaşlar katbekat ücret ödemekten çekinmiyor. Örneğin piyasada kilosu 10 TL olan tavuğun “doğalı” ortalama 40 TL ve buna rağmen alıcısı hayli fazla.
Lezzetli ve sağlık doğal tavuk fiyatı market tavuğunun 4 katı

Market tezgâhlarında iki farklı tavuk çeşidi vatandaşın tüketimine sunuluyor. Bunlardan birisi market tavuğu diğeri köy tavuğu ya da doğal tavuk. Ancak bu iki tavuk çeşidinin fiyatları arasında adeta uçurum var. Market tavuğunun ortalama kilo fiyatı 10 liradan alıcı bulurken köy tavuğunun kilosu 40 liradan alıcı buluyor. Maddi durumu iyi olan vatandaşlar fiyatına aldırış etmeden köy tavuğunu tercih ederken çoğu vatandaş ekonomik ve alışılmış damak tadı nedeniyle market tavuğuna yöneliyor. 

RENGİ SARI OLUYOR LEZZETİ ÇOK FARKLI

Köy ya da doğal tavuğu tercih eden vatandaşlar gerek sağlıklı gerekse lezzetli olması açısından tercih ettiklerini belirtiyor. Vatandaşlar “Özellikle mısır ya da buğday ile beslenmiş tavukların rengi sarı oluyor. Ayrıca gezen tavuk olması sebebiyle etinin yapısı farklı. Sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Ne yediği belli ve kısa sürede büyüyüp kesilmiyor. Doğal büyüme süreci bekleniyor. Fiyatını ne yazık ki çok pahalı ama sağlımız ve iyi besin yemek için değer. Beyaz etin faydalarını da göz önünde bulundurduğumuzda sık sık tüketmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer veriyor.  

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FİYATLARI ARASINDA UÇURUM VAR

Bu iki tavuk çeşidinin fiyatı arasında adeta uçurum var. Üreticiler bunun sebebinin üretim aşamasında yenilen yem, ve tavuğun kesime gelene kadar geçen süresi olarak gösteriyor. Özellikle buğday ve mısır fiyatlarının artmasının bu tavukların fiyatlarının da artması anlamına geldiğini belirtiyor.  Şu anda marketlerde market tavuğunun kilosu balık sezonunun açılması piknik sezonunun bitmesiyle 8-10 liralara kadar düştüğü görülüyor. Ancak köy tavuğunun kilosu bu faktörlerden çok etkilenmezken 35-40 lira arasında değişiyor. 4 kişilik bir aile 2 kiloluk tavuk aldığında market tavuğuna 20 lira köy tavuğuna 80 lira ödüyor.    

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SAHTECİLERE DİKKAT! NASIL AYIRT EDİLİR? 

Fiyatlarının bu denli yüksek olması sahtecilere de gün doğuruyor. Çoğu fırsatçı normal tavukları köy ya da doğal tavuk diyerek normalinin çok üstende fiyatlara satıyor. Peki, nasıl ayırt edilir? Öncelikle doğal tavuğun yağlı bölümleri sarı renkte olurken pişme süresi düdüklü tencerede 1,5 saati buluyor. Ayrıca tavuk etinin rengi pembe ve daha koyu renkli oluyor. Gerek lezzeti gerek görünüşüyle kolayca ayırt edilebiliyor.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA
 

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