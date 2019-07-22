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LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı.
LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları meb.gov.tr internet adresinde açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Sınavsız yerleştirmenin ilk adımında öğrencilerin yüzde 91'i ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 1 Haziran'da gerçekleştirildi. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılan sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulandı. Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Sonuçlar sınavdan 3 hafta sonra 24 Haziran günü açıklandı. Sonuçların açıklandığı tarihten bir hafta sonra ise yani 1 Temmuz’da tercihler başladı. 12 Temmuz tarihinde ise tercih işlemi sona erdi. LGS tercih sonuçları ya da 2019 lise yerleştirme sonuçları ise an itibariyla adayların erişimine açıldı.

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