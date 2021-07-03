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LGS birincisi Tuba: Pandemide evde kalmak bana katkı sağladı

Diyarbakır'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda tam puan alarak, 97 Türkiye birincisinden biri olan Tuba Polat (14), "Pandemide canlı dersleri hem takip ediyorduk hem evde daha fazla süre kazanıyorduk.
LGS birincisi Tuba: Pandemide evde kalmak bana katkı sağladı

Kentte özel bir kurs merkezinde eğitim gören Tuba Polat, LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak, 500 tam puan aldı. Türkiye genelindeki 97 birinciden biri olan Tuba Polat ile 2'nci ve 3'üncüler için kurs merkezinde program düzenledi. Velilerin de katıldığı programda, birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden öğrencilere plaket ile tam altın hediye edildi.

'PANDEMİYİ AVANTAJA ÇEVİRDİM'

Hedefine ulaştığını belirten Tuba Polat, "Bu yılın başından itibaren 500 puanı almak için çalıştım. Bu yıl da pandemi vardı bilindiği gibi. Ama ben bunu avantaja çevirdim. Uzaktan eğitimde canlı dersleri çok iyi takip edebiliriz. Evde kalarak, bol soru çözerek, konu eksikliğimizi de kapatabiliriz. Pandemiyi avantaja çevirebiliriz. Serviste veya okul teneffüslerinde zaman kaybediyorduk. Pandemide canlı dersleri hem takip ediyorduk hem evde daha fazla süre kazanıyorduk. Bol bol soru çözdük. Pandemi ve evde kal çağrıları bana daha iyi katkı sağladı. Doktor olmak istiyorum. Daha çok bilimsel çalışmalar yapmak istiyorum. Öğrenciler evde kaldıkları için morallerini bozmasınlar. Bu dönem bence onlara daha fazla katkı sağlar. Bunu avantaja çevirebilirler. Bol bol çalışsınlar. Denemelerden sonra morallerini de bozmasınlar" dedi.

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'TAKDİRE ŞAYAN BİR ÖĞRENCİ'

Eğitim kurumu müdürü Sedat Yılmaz ise, Tuba'nın 2 yıldır öğrencileri olduğunu ve disiplinli bir genç olduğunu belirterek, "Düzenli çalışan bir öğrencimizdi. O potansiyeli ve ışığı gördük, ilk gün söyledik. Yıl içerisindeki tüm konuşmalarda bunu söyledik. Allah yar ve yardımcısı olsun. Takdire şayan bir öğrencimiz. Başarısında ufak da olsa bir katkımız varsa, ne mutlu bize. Ailesine teşekkür ediyorum. Biz burada tek değiliz, öğretmenler ve öğrencimizin de emekleri var. Ders çalıştığında soruları nasıl yaptığını çok iyi biliyorum. Bir tane çözülmemiş soru bırakmadı. O yüzden fazlasıyla hak etti. Bundan sonra yaşamında da başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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