Üniversiteye açılan kapı olan iyi bir liseye yerleşebilmek için LGS sınavında yüksek puan almak gerekiyor. Bu noktada LGS hazırlıkta en başarılı yayınevi hangisi sorusu akla geliyor; cevabını sizler için araştırdık.

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sınav sistemine dayalı eğitim modelini uygulayan ülkemizde, LGS sınavları öğrenciler için hayati önem taşımaktadır. Ortaöğretimde 8. sınıf öğrencilerin gireceği en önemli sınavlardan birisi şüphesiz ki LGS’dir. LGS’de başarılı olmanın anahtarı ise doğru kaynaktan çalışmaktan geçiyor. Peki en çok satan LGS çıkmış sorular kitabı hangisi, neden çıkmış soru çözmeliyiz? LGS’de çıkan soruları en çok tutturan yayınevi hangisi? Öğrenciler LGS hazırlık ta en başarılı yayınevi olarak hangi yayınevini gösteriyor? Sınav sektöründe LGS’de benzer soruda lider yayınevi olarak hangi yayınevi biliniyor? LGS yeni nesil soruda uzman yayınevi hangisi?..

Tüm bu soruların cevabını sizler için araştırdık.

İyi bir liseye gitmek isteyen öğrencilerinin hayatındaki dönüm noktalarından biri LGS’dir. Bu sınavdan alacağınız puan ve okul ortalamanızın etkisi ile hayalinizdeki liseye yerleşebilirsiniz. Liseye Geçiş Sınavı’nda başarılı olmanın yolu ise doğru kaynaktan doğru şekilde yararlanmaktan geçiyor.

AV YAYINLARI'NIN LGS BENZER SORULAR KİTABI ÖNE ÇIKIYOR

Bu alanda son dönemde adından sıkça söz ettiren Av Yayınları göze çarpıyor. İşler Yayın Grubu çatısı altında, koordinatörlüğünü Ali Özcan ile Veysel Gül’ün yaptığı Av Yayınları LGS alanında yeni olmalarına rağmen dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmış genç bir kuruluş. Mesela Türkiye’de en beğenilen, en çok satan LGS çıkmış sorular kitabı deyince akla Av Yayınları geliyor. Av yayınları, çıkardığı LGS Benzer Sorular kitabı ile gerçek sınavda birçok soru tutturma başarısını yakaladığı gözlemleniyor. Müfredata uygun yeni nesil, MEB tarzı sorulardan oluşan bu kitapta bir yandan bilgilerinizi test ederken bir yandan da öğrendiklerinizi pekiştirebiliyorsunuz. Av Yayınlarında yazarlık tecrübesi olan, alanında uzman, deneyimli hocalar bir araya gelerek MEB’in gerçek sınavda sorabileceği sorular üzerine yoğunlaşıyorlar. Yoğun ve özverili bir çalışmanın ardından da gerçek LGS’ye en çok benzeyen sorulardan oluşan söz konusu kitabı hazırlıyorlar.

ÇIKMIŞ SORULARI ÇÖZMEK ÇOK ÖNEMLİ

Önceki yıllarda düzenlenmiş LGS’lere bakıldığında çoğu sorunun birbirine benzer olduğu görülür. Dolayısıyla sınavdan önce çıkmış ya da benzer sorular çözmek öğrencilere fayda sağlıyor. Her ders için konu çalışmasından sonra benzer soru çalışması da yaparak sınavda sizden neler beklendiğini önceden analiz edebiliyorsunuz. Bu da sizin sınava antrenmanlı bir şekilde girmenize yardımcı oluyor.

YENİ NESİL SORULARA UYGUN

Öte yandan MEB, her sene soru tarzını geliştiriyor. Artık sınavlarda eski tip direkt bilgi ölçen sorulardan ziyade yeni nesil diye adlandırılan bilgi ile öğrencinin okuduğunu anlama yeteneğinin harmanlandığı sorular sorulduğunu görüyoruz. Bu yüzden LGS’ye hazırlanan öğrencilerin eski tip kaynaklar yerine daha sınava yönelik yeni nesil MEB tarzı sorulardan meydana gelen kaynakları çözmesi bir hayli önem arz ediyor. Bu bağlamda da Av Yayınları LGS Benzer Sorular Soru Bankası her derste yer alan en kaliteli sorularıyla sizleri bekliyor.

AV YAYINLARI BÜTÜN BRANŞLARDA

LGS’ye hazırlıkta bütün branşlarda iddialı olan Av Yayınları, özellikle hazırladıkları soruların gerçek sınavda benzerlik göstermesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Örneğin Av Yayınları’nın 2020-2021 yılında hazırladığı soruların pek çoğu, gerçek sınavda neredeyse bire bir aynıydı. Buna örnek olarak da İnkılap Tarihi sorularını gösterebiliriz. İnkılap Tarihi dersinden LGS’de çıkan 10 sorudan 8’i Av Yayınlarının soru bankalarında yer alan sorulara büyük oranda benziyordu.

AV YAYINLARINDA HER RENGİN BİR ANLAMI VAR

NEREDEN ALINIR?

Av Yayınları LGS Benzer Sorular kitabı, diğer tüm seçkin yayınlar gibi Türkiye’nin en büyük dağıtım ağına sahip olan İşler Kitabevlerinde bulunmaktadır. Bulunduğunuz herhangi bir bölgede bulunan İşler Kitabevlerinden birine giderek Av Yayınları LGS Benzer Sorular kitabını satın alabilirsiniz. Ayrıca Av Yayınlarından çıkan onlarca farklı yardımcı kaynak kitabını yine İşler Kitabevlerinden alabilirsiniz.

