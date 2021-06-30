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LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı

Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

Sınava katılım yüzde 83
Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

2021 LGS'de soru iptali yok
LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

97 öğrenci tam puan aldı
Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

Kız öğrenciler daha başarılı
Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Anne baba eğitim düzeyi yüksek öğrenciler daha başarılı
Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi.

Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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