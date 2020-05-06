  • BIST 98.520
  • Altın 391,679
  • Dolar 7,1537
  • Euro 7,7240
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.
LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) güncellenen 2020 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın sonuçları, 16 Temmuz'da https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

2020 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin Başvuru ve Uygulama Kılavuzu güncellendi. Kılavuzda sınav tarihi 20 Haziran 2020 Cumartesi günü olarak değiştirildi. Kılavuza göre, bu yıl tüm öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. 

Kılavuzda sınav giriş belgelerine ilişkin önemli bir değişiklik de yer aldı. Buna göre, belgeler, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanıp öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Daha önceki uygulamada öğrenci ya da veliler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden teslim alıyordu. 

Kılavuzda yapılan bir diğer değişiklikle adayların geçerli kimlik belgesinde, yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartlarında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. 

Başka illerde bulunan öğrencilerin sınava katılabilmesi için 15 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek
Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçilik, yurt dışından gelmiş olma, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan öğrencilerin sınava katılabilmesi için, bu durumdaki öğrencilerin velileri, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine 15 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek. 

Ayrıca yapılan değişikliğe göre öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek. 

Sınav sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız30 Nisan 2020 Perşembe 09:09
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitim sürecinin takvimini açıkladı29 Nisan 2020 Çarşamba 10:58
  • Okullar ne zaman açılacak? sorusu yanıt buluyor29 Nisan 2020 Çarşamba 09:38
  • Üniversitelilerin yaptığı ''dezenfeksiyon kapısı''na talep artıyor24 Nisan 2020 Cuma 12:40
  • Konya'daki meslek lisesi günde 20 bin maske üreten makine geliştirdi21 Nisan 2020 Salı 12:21
  • 'Gönüllülük Çalışmaları' üniversitelerde seçmeli ders olacak16 Nisan 2020 Perşembe 10:28
  • Korona nedeniyle kapalı olan özel okula ücret ödenir mi? MEB’den Valiliklere özel okul ücreti yazısı15 Nisan 2020 Çarşamba 13:06
  • EBA'nın tıklanma sayısı 1 milyarı aştı10 Nisan 2020 Cuma 12:37
  • MEB öğretmenlere de 'uzaktan eğitim' başlattı09 Nisan 2020 Perşembe 12:27
  • LGS başvuru kılavuzu yayınlandı03 Nisan 2020 Cuma 17:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti