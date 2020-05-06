LGS ne zaman ve nasıl yapılacak? Sınavda ne gibi tedbirler alınacak?

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS) ne zaman ve nasıl yapılacağını açıkladı. İlklere sahne olacak LGS ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS) ne zaman ve nasıl yapılacağını açıkladı.

“ LGS ne zaman yapılacak? Sınav, nasıl yapılacak? LGS hangi okullarda yapılacak? Sınav bilgileri nereden öğrenilir? Koronavirüse karşı sınavda nasıl tedbirler alınacak? ” soruları merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. LGS ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar haberimizde.

LGS 20 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 20 Haziran 2020'de yapılacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında öğrencilerin sağlığı için sınav anında pek çok tedbir devrede olacak. Sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler, kendi okullarında sınava girecek. Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. Adaylar, önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde, bekletilmeden sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS’nin nasıl yapılacağını ve ne gibi tedbirlerin alınacağını madde madde sıraladı;

• Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında; öğrenciler sınav binalarına kolay ulaşılabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava girecekler.

• Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

• Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak.

• Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacak.

• Okulda kantinler açık olmayacağını göz önünde bulundurarak öğrenciler ihtiyaç duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebilecekler. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacak.

• Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacak.

• Geçerlik kimlik belgesinde 15 yaş nedeniyle fotoğraf bulundurması gerekenler gerekli değişikliği süreçten dolayı yapamamaları göz önüne alınarak fotoğraflı geçerli kimlik belgesi şartı aranmayacak.

• Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sadece bir veli ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak, sınav günü en geç saat 09:00'da öğrenci okulunda hazır bulunması gerekecek.

• Öğrenciler, önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde, bekletilmeden sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacak.

• Tüm okullarda rehber öğretmenler koronavirüs tedbirleri denetimi kapsamında veliler ve öğrencilere yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklar.

• Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecek. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacak. Öğrencilerin velilerle bir araya gelmesine izin verilmeyecek.

• İkinci oturum için öğrenciler binalara sosyal mesafe korunarak sırayla alınacak.

• Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecek. Öğrencilerin binalara giriş ve çıkışlarında velilerin izdiham oluşturmamaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri istenecek.

• Sınav sonunda öğretmenleri gözetiminde binadan çıkan öğrenciler velilerine teslim edilecek.

EK SORU KİTAPÇIĞI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başladı.

Bu süreçte ayrıca 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik LGS Çalışma Soruları destek paketi de hayata geçti. 516 sorudan oluşan ilk destek paketi 16 Nisan'da yayımlanmıştı.

1000 soruluk mayıs ayı çalışma soruları destek paketi de öğrencilerin erişimine açıldı. Böylece şu ana kadar toplam 1516 sorudan oluşan soru destek paketi LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kullanımına sunulmuş oldu.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-