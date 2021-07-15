Lgs öğrencilerine 5 bin adet tanıtım kılavuzu

Keçiören Belediyesi ile Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğinde basımı yapılan 5 bin adet Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Kılavuzu, 5 Temmuz-16 Temmuz arasında tercih yapan LGS öğrencilerine ve velilerine dağıtıldı.