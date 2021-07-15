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Lgs öğrencilerine 5 bin adet tanıtım kılavuzu

Keçiören Belediyesi ile Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğinde basımı yapılan 5 bin adet Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Kılavuzu, 5 Temmuz-16 Temmuz arasında tercih yapan LGS öğrencilerine ve velilerine dağıtıldı.
Lgs öğrencilerine 5 bin adet tanıtım kılavuzu

KURS MERKEZLERİNDE REHBERLİK HİZMETİ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Tepebaşı, Aktepe, Bağlum ve Mevlana kurs merkezlerimizde LGS öğrencilerine tercihleri konusunda rehberlik hizmeti verdik. Aynı zamanda Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Kılavuzu basarak dağıtımını yaptık.

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1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye`de belediyelerin eğitime destek vermeleri için önemli bir dönüm noktasıdır. Keçiören’e hizmetkâr olduk ve eğitim, sağlık, güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz başladı ve diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı.” dedi.

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