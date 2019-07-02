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LGS sınavındaki başarıda 'satranç etkisi'

Çok sayıda satranç sporcusunun LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincilikleri elde etmeleri dikkati çekti.
LGS sınavındaki başarıda 'satranç etkisi'

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada satrançla ilgilenen birçok sporcunun Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüksek puan aldığını belirterek, "Sporcularımızın eğitimdeki başarısı hepimizi gururlandırdı. Çocuklarımız hedeflediği liseleri kazanma şansı elde ederken bir yandan da burslu okuma şansı yakaladılar. Bu başarının Türkiye’nin dört bir yanına yayılması da bizi ayrıca memnun etti." ifadelerini kullandı.

"Satrancın gelişime yüzde yüz katkısı var"

LGS Türkiye birincilerinden Mert Coşkun, "Satranca ara verdiğimde sınav notlarım düşüyordu. Tekrar satranç oynamaya başladığımda ise sınav notlarımın ve derslere olan dikkatimin yükseldiğini fark ettim. Satrancın dikkate büyük etkisi var. Satranç sporu ile ilgilenen tüm arkadaşlarım LGS ’de güzel sonuçlar yaptılar. Rakiplerine üstünlük sağladılar." dedi.

"Satrancı bırakmadım"

LGS Türkiye birincilerinden Büşra Gün, satrancın eğitimde kendisine olumlu yönde katkı sağladığını belirterek, "Satranç sayesinde daha hızlı düşünme, soruları daha çabuk yanıtlama gibi kazanımlar elde ettim. Bana olumlu yönde katkı sağladı. Satranç çok eğlenceli ve eğitime de katkı sağlıyor. O yüzden öğrenci arkadaşlarıma satranç oynamalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

“Çalışmalarımı bir plan dahilinde yaptım”

LGS Türkiye birincilerinden satranç sporcusu İbrahim Halil Yıldırım, sınav sürecinde tüm çalışmalarını bir plan dahilinde gerçekleştirdiğini söyledi.

Dersi derste dinleyip, ödevleri zamanında yaptığını ve hiçbir zaman abartarak çalışmadığına değinen İbrahim, şunları kaydetti:

"Bütün çalışmalarım planlıydı. Sonunda başarılı oldum. Amerikan Robert Koleji burslu olarak, Galatasaray Lisesini veya İstanbul Erkek Lisesini hedefliyorum. Satranç dikkatimin artmasını, analitik düşünmemi sağladı. Yorum gücümü arttırdı, planlı çalışmamı sağladı. Öğrencilerin satranç oynamalarını tavsiye ediyorum. Satranç sabretmeyi ve her şeyin bir anda olmayacağını, çalışarak başarılı olunabileceğini öğretiyor. Bundan sonraki yıllarda sınava girecek arkadaşlarıma tavsiyem, yoruma dayalı sorular çözmeye öncelik versinler."

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara’dan Baran Kılıç ve İbrahim Halil Yıldırım, Aydın'dan Kerem Tunçbilek, Bursa'dan Çağla Engin, Denizli'den Nehir Tokat, Elazığ'dan Hüseyin Tekdemir ve Baran Kaçar, İstanbul’dan Ahmet Doruk Koçer ve Oğuz Kağan Aydın, İzmir'den Ediz Aldoğan, Malatya’dan Mert Coşkun, Nevşehir’den Gökay Nuray, Niğde’den Büşra Gün, Ordu'dan Mehmet Metehan Kır, Samsun'dan Ata Saydam ve İdil Belkıs İğde ve Yalova’dan Ege Yiğit Köksal tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birinciliğini paylaştı. Ayrıca Bursa'dan Safiye Öykü İnce, Kırıkkale'den Berrak Gündüz, Konya'dan Avni Oflaz ve Kerem Bilge Gedik, Niğde'den Nida Yılmazcan ve Enfal Tufan ise sadece bir ya da birkaç yanlış yanıt ile tam puana yakın bir derece aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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