  • BIST 99.076
  • Altın 257,864
  • Dolar 5,6663
  • Euro 6,3768
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 32 °C
»

LGS tercih başvuruları yarın sona erecek

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında lise tercihleri yarın saat 17.00 itibarıyla sona erecek.
LGS tercih başvuruları yarın sona erecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları 24 Haziran'da açıklanmıştı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre 1 Temmuz'da başlatılan lise tercihleri yarın saat 17.00'de sona erecek. 

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla yüzdelik dilimlerine göre tercih robotu hazırladı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

Ortaokulların müdürlükleri, öğrencinin elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin iki nüsha çıktısını alıp veliye imzalatacak ve bir nüshasını okulda saklayıp diğer nüshasını veliye verecek.

İlk ekran yerel yerleştirme için açılacak

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr vehttps://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vakıf üniversitesi rekoru İstanbul'da04 Temmuz 2019 Perşembe 13:05
  • LGS sınavındaki başarıda 'satranç etkisi'02 Temmuz 2019 Salı 20:00
  • Üniversitelilerden Sosyal Çalışmaya büyük ilgi01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:05
  • 'Kuş dili' üniversitede seçmeli ders olacak01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:07
  • LGS tercih başvuruları yarın başlıyor30 Haziran 2019 Pazar 11:30
  • MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı24 Haziran 2019 Pazartesi 22:53
  • LGS sonuçları açıklandı24 Haziran 2019 Pazartesi 10:13
  • YKS maratonu öncesi adaylara 'verimli yaz tatili' önerisi23 Haziran 2019 Pazar 23:30
  • YKS tercih kılavuzu yayımlandı21 Haziran 2019 Cuma 10:46
  • MEB'den teniste büyük sporcuların yetişmesi için büyük adım20 Haziran 2019 Perşembe 16:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti