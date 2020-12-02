  • BIST 1.331
  • Altın 454,922
  • Dolar 7,7951
  • Euro 9,4149
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 6 °C
»

LGS ve YKS'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.
LGS ve YKS'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu. 

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEB'den ortaokul öğrencilerine 3 bin 300 soruluk kaynak desteği26 Kasım 2020 Perşembe 10:19
  • KPSS Önlisans sonuçları açıklandı26 Kasım 2020 Perşembe 10:05
  • Bakan Selçuk, liselilerin '24 Kasım' klibini paylaştı24 Kasım 2020 Salı 15:01
  • Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti24 Kasım 2020 Salı 10:51
  • Aybüke öğretmenin babası Yalçın: Öğretmenliği çok severek, isteyerek yapan bir evladımızdı24 Kasım 2020 Salı 10:26
  • Öğrenciler ve velileri fedakar öğretmenlerini unutmadı24 Kasım 2020 Salı 09:26
  • 2020-KPSS ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı23 Kasım 2020 Pazartesi 16:23
  • KPSS Ortaöğretim başladı22 Kasım 2020 Pazar 10:33
  • MEB'den anaokulları için son dakika kararı20 Kasım 2020 Cuma 12:31
  • ÖSYM'nin sınavlarına girecek adaylar için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak19 Kasım 2020 Perşembe 15:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti