LGS'de başarı Kur-an'la geldi

“Hafızlık Projesi” kapsamında eğitim veren Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu’nun hafız öğrencileri, LGS’de gösterdikleri üstün başarı ile hayallerindeki okullara yerleşti.

“Hafızlık Projesi” kapsamında 2014-2015 Eğitim- Öğretim yılında faaliyetlerine başlayan Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu ve Ehlibeyt Kur’an kursu hafız öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) büyük başarıya imza attı.

DERECE YAPTILAR

LGS’de Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu’ndan 2 öğrenci yüzde 1’lik, 8 öğrenci yüzde 4’lük, 4 öğrenci ise yüzde 6’lık dilimin içerisine girmeyi başardı. Hafız öğrenciler, bu başarıları ile hayallerini süsleyen imam hatip liselerine yerleşti. Proje okulundaki diğer öğrenciler de yüzde 10’luk dilim içerisine girerek başarı elde ettiler.

TÜRKİYE’DE BAŞARIYA İMZA ATTILAR

Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin bu başarısı ile LGS’de Türkiye’deki en yüksek ortalamaya sahip olan okullardan biri oldu. Büyük bir başarı sağlayan okulu; Pursaklar İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, İlçe Müftüsü Nizamettin Doğan ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinatörleri ziyaret ederek, öğrencileri tebrik etti. Pursaklar İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız tarafından öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

HAYALLERİNİ SÜSLEYEN OKULLARA YERLEŞTİLER

LGS’de girdikleri yüzdelik dilimle büyük bir başarıya imza atan hafız öğrenciler, takdim sırasında yaptıkları konuşmada, “Örgün eğitime 1 yıl ara verdik. Sene kaybı yaşamadan Kur’an-ı Kerim’i zihinlerimize nakşedip satır satır ezberledik. Bu zorlu yolculukta başarı elde ederek hayallerimizi süsleyen okulları kazandık” dedi.