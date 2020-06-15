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"LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'ye girecek öğrencilerin kontenjan konusunda rahat olmalarını istedi. Sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kat arttırıldığını belirten Selçuk, ayrıca tüm öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacağını açıkladı.
"LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav giriş belgeleri yayınlanan Liselere Geçiş Sistemi ile ilgili öğrencilerin içini rahatlatan açıklamalarda bulundu.

8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayabileceği LGS için tedbirlerin alındığını ifade eden Selçuk, "LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak" dedi. Selçuk ayrıca LGS'ye girecek öğrencilerin kontenjan konusunda rahat olmalarını istedi.

OKUL SAYISI 5 KAT ARTTI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi. Selçuk, Kovid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı.

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