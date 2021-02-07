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LGS'ye hazırlanan görme engelli öğrenciler için 'seslenen kitap'

Erzurum'da Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan görme engelli öğrenciler için gönüllü öğretmenler tarafından hazırlanan 'Seslenen Kitap Projesi'yle sorular seslendirildi.
LGS'ye hazırlanan görme engelli öğrenciler için 'seslenen kitap'

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, 8'inci sınıfta okuyan görme engelli öğrencilere yönelik 'Seslenen Kitap' projesini başlattı. LGS öncesi görme engelli öğrencilere yardımcı olmak amacıyla düzenlenen projede milli eğitim müdürlüğüne bağlı ölçme değerlendirme merkezi tarafından hazırlanan sorular, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, gönüllü öğretmenler Yağmur Yakışan, Kübra Polat, Dilek Karakaş ve Gülden Karaduman tarafından seslendirildi. Yaklaşık 2,5 aylık sürede hazırlanan seslenen kitaptan görme engelli öğrenciler, 12 Şubatta yapılacak deneme sınavında yararlanacak. Öğrenciler, sınav sonrası milli eğitim müdürlüğü internet sayfasında yayınlanacak soruları indirme imkanı bulabilecek.

Milli Eğittim Müdürlüğü Özel Büroda görev yapan ve projeyi hazırlayan Selçuk Yakışan, "Görme engelli öğrencilerimiz LGS'ye hazırlanırken çok fazla kaynağa ulaşamıyorlar. Diğer öğrencilerden biraz geride başlıyorlar. Bunların sorunlarını giderebilmek, onlara yardımcı olabilmek için projeyi başlattık. Ölçme değerlendirme merkezi tarafından hazırlanan soruları gönüllü öğretmenlerimiz ve il milli eğitim müdürümüz Salih Kaygusuz'un seslendirmesiyle bir format haline haline getirdik. Bu soruların öğrencilerimize sunumu 12 Şubattaki deneme sınavında olacak. Bu sınav sonrası öğrenciler soruları indirebilecekler. Görme engelli öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. 

Öğretmenlerin soruları seslendirirken görme engellilerin en iyi şekilde anlamalarına dikkat ettiklerini belirten Yakışan, sorulardaki görsel ya da fotoğraf varsa en küçük detayına kadar tarif ettiklerini kaydetti.

Seslenen kitap projesi için gönüllü olan Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Yağmur Yakışan, görme engelliler için hazırlanan projede gönüllü olarak görev aldığını söyledi. Hazırlanan soruları 2, 2-5 aylık sürede soruları seslendirdiklerini ifade eden Yakışan, engelliler için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını anlatarak, "Yaptığımız çalışmayla 'çocuklar kulaklarıyla gördüler' diyebiliriz" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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