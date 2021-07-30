LGS’ye hazırlık kursu Doğru Denklem'den iddialı çıkış

Liseye Geçiş Sınavı LGS’ye hazırlık için Nevşehir merkezli bir kurs hizmete girdi. Doğru Denklem adlı LGS’ye hazırlık kursu hayli iddialı bir çıkış yaparak, öğrencilere “Gelin sizleri en iyi sonuca ulaştıralım” çağrısında bulundu.

Yükseköğretimin temeli olan iyi bir lise öğrenimi yolunda girilen Liseye Geçiş Sınavı LGS’ye hazırlık için Nevşehir merkezli bir kurs hizmete girdi. Doğru Denklem adlı LGS’ye hazırlık kursu hayli iddialı bir çıkış yaparak, öğrencilere “Gelin sizleri en iyi sonuca ulaştıralım” çağrısında bulundu.

Nevşehir Doğru Denklem Kursu , yaptığı yazılı bir açıklama ile kendini tanıtırken, vizyon ve misyonunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada “En iyi, en kaliteli, en seçkin, en etkili, en başarılı okulları kazandırmak için kurduğumuz Doğru Denklem; şüphesiz sizleri en iyi sonuca ulaştıracaktır” denildi:

“BİZ KİMİZ?

Sınav sistemine dayalı eğitim sisteminin yürürlükte olduğu ülkemizde, her yıl milyonlarca öğrenci iyi bir okula yerleşmek için bir biriyle kıyasıya yarışıyor.

Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de her hangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS adlı sınava tabi tutuluyor. Bütün sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı önem arz ediyor.

Kendisini kanıtlamış, alanında saygın bir yer edinmiş; marka haline gelmiş, seçilmiş ve belli bir elekten geçmiş öğrencilerin yer aldığı okullarda okuyan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler; diğer akranlarına göre hayata bir adım daha önde başlamış oluyor. Zira artık bilginin gücü hiçbir şeyle mukayese edilemiyor. En önemli bilgi ise tecrübeye dayanıyor. Deneyimli, sistematik her bilgi; deneyimsiz, sistemsiz, teorik, kuru bilgi karşısında her daim kazanıyor, kazandırıyor ve kazandırmaya da devam edecek.

Çoğu kere çevremizdekiler bütün iyi niyet, sevgi ve samimiyetlerine rağmen bize yardımcı olamazlar. Çünkü etkili yardım için gerekli uzmanlığa ve sistemli yaklaşıma sahip değillerdir.

İşte biz de Nevşehir’de eğitim alanında öğrencilerimizin daha iyi noktalara gelmesi idealiyle, ciddi özverilerle, yoğun bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin sıradan bir lise yerine daha kaliteli, daha seçkin ve üniversiteye daha rahat hazırlanabilecekleri, daha iyi bir lisede öğrenim görmeleri hedefiyle; Liseye Geçiş Sınavı LGS’ye hazırlık için Doğru Denklem Kursunu Nevşehirlilerin hizmetine sunuyoruz.

Doğru Denklem LGS'ye hazırlık kursu konum bilgisi için TIKLAYIN

Daha önce her biri kendi alanında uzman olan ve özel dersler veren, işinin ehli seçkin öğretmen kadrosunun bir araya gelmesiyle Doğru Denklem Kurs Merkezi faaliyetlerine başlamış bulunuyor. Konum ve ulaşım bakımından Nevşehir’in merkezinde yer alan Doğru Denklem kurs merkezi, bir avuç idealist ve tecrübeli öğretmen kadrosuyla yola koyulmuş durumda.

Gayemiz, idealimiz sadece öğretmek. Çocuklarımızı en güzel biçimde sınava hazırlamak. Anadolu insanına en etkili biçimde; profesyonel, sistematik yardım sunmak…

Şehrimizde yaşayan öğrencilerimizin de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerde bulunan kursların kalitesini aratmayan; ulusal ölçekli profesyonel kurslardan faydalanmaya haklarının olduğuna inanmaktayız. Bu yüzden öğrencilerimizin bilgiyle donanması noktasında ülkemizin en seçkin kaynak eserlerini, dijital materyallerini, yeniden güncellenmiş en son yayınları, bütün bu alandaki Türkiye’nin birikimini Nevşehir’e taşımakta kararlıyız.

Velilerimizle birlikte öğrencilerimizin sınav sürecini en iyi yönetebilmeleri için; rehberlik ve öğrenci takip sistemimizi en etkin biçimde kullanacağız. Bireysel etütler, deneme sınavları, rehberlik, sistematik yardım ile kaygı ve stresi yenmek için gayret edeceğiz.

Öğrencilerimizin, etkili ders çalışması için sessiz kütüphanemiz ile ders arası teneffüslerde Nevşehir manzaralı, ferah, güvenli terasımızdan diledikleri gibi yararlanmalarına olanak sağlayacağız.

En iyi, en kaliteli, en seçkin, en etkili, en başarılı okulları kazandırmak için kurduğumuz Doğru Denklem; şüphesiz sizleri en iyi sonuca ulaştıracaktır.

Unutmayalım… Başarının yolu Doğru Denklemden geçer.

LGS’ye hazırlık sürecinde sistematik, etkili, profesyonel yardım ile Doğru Denklem her daim yanınızda olacaktır.”

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