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"LGS'ye her öğrenci kendi okulunda girecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS'nin detaylarını açıkladı.
"LGS'ye her öğrenci kendi okulunda girecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Giriş Sınavı'yla ilgili öğrencilerin merak ettiği ayrıntıları anlattı. Selçuk, "LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek, sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. LGS 2 oturumdan oluşacak. 45 dakikalık bir ara bulunacak ve çocuklarımız okulun bahçesine çıkacaklar. Ancak velilerimiz okul bahçesinin dışında bekleyecekler." dedi.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Selçuk, "Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak birşey. Sınav bilgiler e-okul üzerinden açıklanacak." dedi.

"ÖĞRENCİLERE MASKE TEMİN EDİLECEK"

Koronavirüs salgınında yapılacak LGS sınavının ayrıntılarını da paylaşan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: Sınav merkezleri dezenfekte edilecek. Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız. Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu'nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşulalrı dikkat edilerek, Bilim Kurulu'na danışarak bir karar alınacak.

Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak.Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler. Sınavla ilgili bir tanıtım videosu da yayınlanacak.

Sınavda sorular 1. dönemdeki konulardan sorumlu olacağı bir sınav hazırladık. LGS ile ilgili öğrencilere her desteği sağlıyoruz.

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