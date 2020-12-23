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Liberation gazetesi: SİHA'lar Türkiye'nin gücünün ve bağımsızlığın sembolü haline geldi

Fransız Liberation gazetesi, SİHA'ların, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı.
Liberation gazetesi: SİHA'lar Türkiye'nin gücünün ve bağımsızlığın sembolü haline geldi

Fransız Liberation gazetesinin haberinde, Bayraktar TB2 SİHA'ların güvenilir olduğu ve deneyimli Türk ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi. 

SİHA'ların, Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekilen haberde, SİHA'ların Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'da kullanıldığı ifade edildi.

Haberde, SİHA'ların Türkiye'nin dış politikasında önemli rol oynadığının altı çizildi.

Bayraktar TB2 SİHA'ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD'nin SİHA'larından daha düşük olduğu kaydedilen haberde, SİHA'ların aynı zamanda terör örgütü PKK'nın güç kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Haberde, SİHA'ların, şubatta Suriye'nin kuzeybatısında güç gösterisi yaptığı, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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