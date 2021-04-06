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Libya Başbakanı Dibeybe: Ankara ile imzalanan anlaşma devam edecek

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'u ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye ile imzalanan kıta sahanlığı anlaşmasının devam edeceğini vurguladı.
Libya Başbakanı Dibeybe: Ankara ile imzalanan anlaşma devam edecek

Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Miçotakis, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görüştü. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e Dışişleri Bakanı Nikos Dendias eşlik etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Ankara ile Trablus arasında 27 Kasım 2019’ da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasının doğru olmadığını savundu. İki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için çaba harcayacaklarını ifade ederek, Miçotakis, “Libya dürüstlük, karşılıklı diyalog ve uluslararası hukuka saygı temelinde yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Önceki dönemin hatalarını silmenin bir yolunu bulmak niyetindeyiz” dedi.

“ANKARA İLE YAPILAN ANLAŞMA DEVAM EDECEK”

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de yaptığı açıklamada, dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019’ da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasının devam edeceğini ifade etti. Ortak basın toplantısında konuşan Abdulhamid Dibeybe “Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi üzerine imzaladığımız anlaşmalar konusuna gelince, her türlü anlaşmanın, uygun çözümler sunmaya katkı sağlaması ve Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz. Her ülke kendi çıkarlarıyla ilgileniyorsa, Libya da kendi çıkarlarıyla ilgilenmek zorundadır. Yapılan anlaşma neticesinde ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını gözetiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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