Libya Başbakanı: Hafter'in saldırıları bize karşılık vermekten başka çare bırakmıyor

Libya Başbakanı Serrac, ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin darbeci lideri Hafter'in saldırıları karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştirerek, "bu saldırılara karşılık vermekten başka çarelerinin olmadığını" söyledi.

Libya Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Fayiz es-Serrac, "Savaş suçlusu Hafter'in bu günlerde başkent Trablus'a karşı yürüttüğü delice saldırılar, peş peşe aldığı yenilgiler sonucu ümitsizliğe düştüğünün ve yönetimi ele geçirmek için yürüttüğü kanlı projesinin sonuna yaklaştığının bir işaretidir. Hafter'in işlediği korkunç suçlar, bizi tüm imkanlarımızı kullanarak demir pençeyle karşılık vermekten başka bir çare bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu, Halife Hafter'in suçları ve destekçileri karşısında sessiz kalmakla eleştiren Serrac, "saldırganın adını koymaktan ve hesaba çekmekten, destekleyenleri durdurmaktan aciz uluslararası toplumun utangaç kınamalarını artık umursamadıklarını" dile getirdi.

Libya ordusu, Trablus'un güneyinde Hafter milislerini hedef aldı

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya ordusu güçlerinin Trablus'un güneyindeki Salahaddin cephesinde konuşlanan Hafter milislerine düzenlediği saldırının ardından çatışmaların yeniden başladığını söyledi.

Hafter milislerinin gün içinde Trablus'un sivil yerleşim bölgelerine roket attığı noktaları hedef aldıklarını belirten Mecai, kentin güneyindeki Yermuk kampında milislere ait 2 Grad füze bataryası yüklü aracın imha edildiğini bildirdi.

Öte yandan, görgü tanıkları, başkentin güneyindeki Ebu Selim ve Hadba gibi cephelerde de yoğun çatışmalar yaşandığını, atılan mühimmatların ışık izlerinin görüldüğünü ve Trablus'ta şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Hafter'e bağlı milislerin, cumartesi günü Mitiga Havalimanı ve başkentin çeşitli bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda da 15 sivil ölmüş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün yayınladığı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınayarak, saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurmuştu.